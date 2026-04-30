DEFESA CIVIL

Recife: marquise de prédio abandonado desaba e atinge carro estacionado na Boa Vista

De acordo com a Defesa Civil do Recife, a queda "causou danos materiais" e ninguém ficou ferido

Marquise de prédio abandonado desaba e atinge carro estacionado na Boa Vista - Foto: Instagram @cuca.drone/Cortesia

A marquise de um prédio abandonado caiu sobre um carro que estava estacionado na avenida Visconde de Suassuna, no bairro da Boa Vista, centro do Recife. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (29).

Em imagens cedidas à reportagem, é possível ver o estrago. O impacto ficou mais concentrado na parte da frente do veículo, o que deixou o vidro e o capô destruídos por conta do entulho.  

De acordo com a Defesa Civil do Recife, a queda "causou danos materiais". O carro estava vazio e ninguém ficou ferido.

"A área foi isolada devido ao risco de novos desprendimentos e o carro foi removido", completou a Defesa Civil.

Em situações do tipo, a população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.

