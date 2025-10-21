A- A+

Educação Recife inicia matrículas da rede municipal de ensino a partir de 4 de novembro; confira detalhes Secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz detalhou como funciona o processo de inscrição, destacando também os projetos envolvendo a ampliação do número de vagas em creches

As matrículas para os novos alunos na rede municipal de ensino do Recife para o ano letivo de 2026 serão abertas a partir do dia 4 de novembro. Em entrevista ao programa "Na Playlist", comandado pela radialista Simone Ventura, na Rádio Folha 96,7 FM, e que contou com a participação da editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, explicou como será o processo de inscrição.





Critérios

“Tanto nas creches como nas outras unidades da rede municipal, o processo de matrícula é o mesmo. Ele começa dia 4 de novembro e vai até 5 de dezembro. Todos se inscrevem ao mesmo tempo para, depois, criarmos uma fila a partir dos critérios estabelecidos pela Prefeitura”, afirmou a secretária, detalhando quem pode ter prioridade no sistema.

“A matrícula é 100% online. As pessoas não precisam pegar fila ou acordar de madrugada. Quem não tem acesso à internet pode ir em uma unidade para fazer o processo junto com alguém da escola. A gente oferece três opções mais próximas da residência da família para que ela indique qual a ordem de preferência das unidades que ela gostaria de matricular o filho”, iniciou.

“Temos pontuação extra para quem está na pobreza ou extrema pobreza, para filhos de mães adolescentes ou pais apenados, além de crianças de casa de acolhida. Alguns critérios já são identificados pelo cadastro e outros a família pode indicar, tendo prioridade na unidade selecionada. Se fosse um sistema para priorizar quem chega antes, eventualmente poderíamos não ajudar uma família que mora mais perto ou, do ponto de vista de renda, que mais precisa. Deixamos as inscrições rolarem por um mês para depois ordenar a lista de acordo com a pontuação. Enviamos aos familiares a confirmação da vaga. Se eles aceitarem tudo, o ano letivo começa. Caso não, a gente roda a fila para o próximo inscrito”, completou.

Creches

A secretária também destacou que um dos focos da atual gestão municipal, comandada pelo prefeito João Campos (PSB), é triplicar o número de vagas em creches.

"Tínhamos antes, no Recife, 6.439 vagas de creche, de acordo com o Ministério da Educação. Em quatro anos, duplicamos a quantidade e o nosso compromisso agora é triplicar. Temos engatilhadas mais duas unidades para serem inauguradas, além de algumas expansões. Quando perguntamos para as pessoas qual é a etapa mais importante da vida, muitos falam do início da fase adulta, a partir dos 18 anos. Na verdade, o investimento na Primeira Infância é a fase mais importante dos recifenses”, citou, indicando outro benefício indireto.

“Na creche, a criança tem refeição balanceada e proposta pedagógica adequada para a idade. Um lugar que ela pode aprender brincando, interagindo com outras crianças e com adultos que não são da família. Mas há outra beneficiada também: a mulher. São elas que normalmente ficam fora da força de trabalho para cuidar dos filhos. Com a creche, elas podem voltar ao mercado de trabalho”, pontuou.

Idepe

Recife apresentou crescimento nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) 2024. Nos anos iniciais, o indicador subiu de 5,53 para 5,71. Já nos anos finais, saltou de 4,43 para 4,70.

"A gente atribuiu o crescimento à contratação de efetivos para a rede. Trouxemos mais de 1.800 professores. Isso garante que os estudantes terão um bom profissional em sala de aula. Em segundo, temos a profissionalização da gestão escolar, com o compromisso de ter um processo de seleção para colocar os responsáveis por cada uma das nossas 426 unidades. Em terceiro, há o acompanhamento próximo das escolas que mais precisam, com uma equipe in loco. Temos de reconhecer quem são os melhores, mas também ficar perto de quem precisa de ajuda para avançar mais", concluiu.

