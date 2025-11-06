Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Educação

Recife abre matrículas para novos alunos na Rede Municipal de Ensino; saiba como realizar

A novidade deste ano foi a ampliação no número de vagas nas creches

Reportar Erro
Alunos da rede municipal de ensino do RecifeAlunos da rede municipal de ensino do Recife - Foto: Kleyvson Santos/PCR/divulgação

A partir desta quinta-feira (6) está aberto o período de cadastramento de matrículas para novos alunos na Rede Municipal de Ensino no Recife para o ano letivo de 2026.

As vagas são destinadas para a Primeira Infância (Creches), o Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O período de cadastro para o próximo ano letivo segue até o dia 5 de dezembro e deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio dos sites https://matriculaonline.seduc.recife.br e www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br, ou pelo aplicativo Conecta Recife.

Atualmente, a rede conta com 426 unidades de ensino, contemplando escolas e creches. Para o ano letivo de 2026, com o número previsto de novas matrículas, a rede municipal do Recife passará a atender 111 mil estudantes.

Prefeito João Campos no anúncio da abertura de matrículas para novos alunos da rede de ensinoPrefeito João Campos no anúncio da abertura de matrículas para novos alunos da rede de ensino. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Leia também

• Metrô do Recife volta a operar nesta quinta-feira (6) após suspensão de greve

Critérios
Durante a realização da matrícula, o sistema utiliza critérios sociais, com o objetivo de garantir a vaga de primeiro quem mais precisa.

"Quando a gente fala de quem mais precisa, estamos falando de alguns critérios de priorização. Esse foi um trabalho estudado com a ajuda do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e olhando alguns casos de sucesso no Brasil, mas entendendo a realidade recifense", explicou a secretária de Educação, Cecília Cruz.

Secretária de Educação do Recife, Cecília CruzSecretária de Educação do Recife, Cecília Cruz. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Confira os critérios de prioridade:

A novidade para o ano letivo de 2026 é a inclusão dos critérios de crianças ou famílias em situação de violência doméstica ou familiar e de crianças que são de famílias beneficiárias do programa municipal “Cria Esperança”.

Ampliação das vagas em creches
Como novidade deste ano, o prefeito do Recife, João Campos, anunciou a ampliação das vagas em creches para o ano letivo de 2026.  

Ao todo, as vagas nas creches tiveram um crescimento de cerca de 10% na oferta de vagas em creches, o que representa cerca de 1.800 novas oportunidades para crianças nesta etapa de ensino.

"Ao assumir a prefeitura, em 2021, existiam 6.439 vagas em creches na cidade do Recife. Hoje, são 16.888 vagas. Nós estamos anunciando 1.800 vagas a paritr do ano letivo do próximo ano. Com isso, chegaremos 1 18.685 vagas em creches. Isso é um feito histórico para a o Recife", destacou Campos.

Prefeito do Recife, João CamposPrefeito do Recife, João Campos. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Parceria com a Secretaria de Saúde
Na inscrição de matrículas do atual ano letivo, o prefeito João Campos destacou a parceria realizada entre as Secretarias de Educação e da Saúde.

De acordo com ele, no ano passado, mais de 4 mil crianças foram identificadas sem estarem matriculadas na rede de ensino.

"Nós identificamos que crianças com vulnerabilidade que não estavam nem matriculadas e nem inscritas no sistema de matrículas. Fizemos no ano passado e neste ano vamos repetir. Agentes de saúde receberão a tarefa de procurar as famílias específicas que tenham crianças que não estão matriculadas. Eles [os agentes] abordarão as famílias e solicitar aos responsáveis para que eles possam fazer a inscrição de matrículas", explicou.

Polos de apoio
Para facilitar o acesso, a Secretaria de Educação mantém polos de apoio distribuídos por todas as regiões da cidade, que auxiliam famílias sem acesso à internet no processo de inscrição. Entre os locais de atendimento estão unidades de ensino da rede, UTECs, CRAS, CREAS, Compaz, Centros POP, o CETEC e a UASE.

Os endereços estão disponíveis no site Matrícula Online e no aplicativo Conecta Recife. Além disso, a Caravana da Matrícula irá circular por diversos pontos do Recife para auxiliar pais e responsáveis com dificuldades no cadastro. A ação contará com o apoio dos caminhões itinerantes da Primeira Infância, equipados com profissionais da Secretaria de Educação.

Próximas etapas
O processo de matrícula é dividido em três etapas: o cadastro, que ocorre de 6 de novembro a 5 de dezembro de 2025; a aceitação da vaga, de 9 a 26 de dezembro, que também poderá ser feita via WhatsApp para quem informar o número de celular no ato da inscrição; e a efetivação da matrícula, de 5 a 16 de janeiro de 2026, mediante apresentação dos documentos exigidos.

Em caso de dúvidas, as famílias podem entrar em contato pelo 0800.200.6565, de segunda a sexta, das 8h às 17h, até o dia 17 de janeiro de 2026.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter