Educação Recife abre matrículas para novos alunos na Rede Municipal de Ensino; saiba como realizar

A partir desta quinta-feira (6) está aberto o período de cadastramento de matrículas para novos alunos na Rede Municipal de Ensino no Recife para o ano letivo de 2026.

As vagas são destinadas para a Primeira Infância (Creches), o Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O período de cadastro para o próximo ano letivo segue até o dia 5 de dezembro e deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio dos sites https://matriculaonline.seduc.recife.br e www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br, ou pelo aplicativo Conecta Recife.

Atualmente, a rede conta com 426 unidades de ensino, contemplando escolas e creches. Para o ano letivo de 2026, com o número previsto de novas matrículas, a rede municipal do Recife passará a atender 111 mil estudantes.

Prefeito João Campos no anúncio da abertura de matrículas para novos alunos da rede de ensino. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Critérios

Durante a realização da matrícula, o sistema utiliza critérios sociais, com o objetivo de garantir a vaga de primeiro quem mais precisa.

"Quando a gente fala de quem mais precisa, estamos falando de alguns critérios de priorização. Esse foi um trabalho estudado com a ajuda do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e olhando alguns casos de sucesso no Brasil, mas entendendo a realidade recifense", explicou a secretária de Educação, Cecília Cruz.

Secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Confira os critérios de prioridade:

Estar sob guarda de instituição de acolhimento;

Estar cadastrado no CADÚnico (extrema pobreza ou pobreza);

Ser filho(a) de mãe adolescente;

Possuir irmão na mesma escola;

Ser estudante com deficiência;

Responsável com deficiência;

Ter ficado na Lista de Espera da Educação Infantil, sem atendimento:

Crianças que são filho (as) de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, bem como, crianças, vítimas de violência doméstica e familiar, ainda que sem encaminhamento judicial formal;

Crianças de famílias migrantes, refugiados, apátridas ou com asilo político;

Crianças cujas famílias são beneficiárias do "Cria Esperança", destinado aos órfãos e às órfãs vítimas do feminicídio

A novidade para o ano letivo de 2026 é a inclusão dos critérios de crianças ou famílias em situação de violência doméstica ou familiar e de crianças que são de famílias beneficiárias do programa municipal “Cria Esperança”.

Ampliação das vagas em creches

Como novidade deste ano, o prefeito do Recife, João Campos, anunciou a ampliação das vagas em creches para o ano letivo de 2026.

Ao todo, as vagas nas creches tiveram um crescimento de cerca de 10% na oferta de vagas em creches, o que representa cerca de 1.800 novas oportunidades para crianças nesta etapa de ensino.

"Ao assumir a prefeitura, em 2021, existiam 6.439 vagas em creches na cidade do Recife. Hoje, são 16.888 vagas. Nós estamos anunciando 1.800 vagas a paritr do ano letivo do próximo ano. Com isso, chegaremos 1 18.685 vagas em creches. Isso é um feito histórico para a o Recife", destacou Campos.

Prefeito do Recife, João Campos. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Parceria com a Secretaria de Saúde

Na inscrição de matrículas do atual ano letivo, o prefeito João Campos destacou a parceria realizada entre as Secretarias de Educação e da Saúde.

De acordo com ele, no ano passado, mais de 4 mil crianças foram identificadas sem estarem matriculadas na rede de ensino.

"Nós identificamos que crianças com vulnerabilidade que não estavam nem matriculadas e nem inscritas no sistema de matrículas. Fizemos no ano passado e neste ano vamos repetir. Agentes de saúde receberão a tarefa de procurar as famílias específicas que tenham crianças que não estão matriculadas. Eles [os agentes] abordarão as famílias e solicitar aos responsáveis para que eles possam fazer a inscrição de matrículas", explicou.

Polos de apoio

Para facilitar o acesso, a Secretaria de Educação mantém polos de apoio distribuídos por todas as regiões da cidade, que auxiliam famílias sem acesso à internet no processo de inscrição. Entre os locais de atendimento estão unidades de ensino da rede, UTECs, CRAS, CREAS, Compaz, Centros POP, o CETEC e a UASE.

Os endereços estão disponíveis no site Matrícula Online e no aplicativo Conecta Recife. Além disso, a Caravana da Matrícula irá circular por diversos pontos do Recife para auxiliar pais e responsáveis com dificuldades no cadastro. A ação contará com o apoio dos caminhões itinerantes da Primeira Infância, equipados com profissionais da Secretaria de Educação.

Próximas etapas

O processo de matrícula é dividido em três etapas: o cadastro, que ocorre de 6 de novembro a 5 de dezembro de 2025; a aceitação da vaga, de 9 a 26 de dezembro, que também poderá ser feita via WhatsApp para quem informar o número de celular no ato da inscrição; e a efetivação da matrícula, de 5 a 16 de janeiro de 2026, mediante apresentação dos documentos exigidos.

Em caso de dúvidas, as famílias podem entrar em contato pelo 0800.200.6565, de segunda a sexta, das 8h às 17h, até o dia 17 de janeiro de 2026.

