A- A+

Zona Norte Recife: menino de 5 anos é atingido por tiro na Bomba do Hemetério; família pede doações de sangue Caso aconteceu na noite nessa quarta, no momento em que o menino estava com o pai em frente a uma residência

Um menino de 5 anos foi atingido por um tiro no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, nessa quarta-feira (18).



Familiares da criança, identificada como Gustavo Daniel Seara dos Santos, fazem apelo e pedem doações de sangue para o garoto.



O caso aconteceu na noite nessa quarta, no momento em que o menino estava com o pai em frente a uma residência.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), testemunhas apontam que um veículo com desconhecidos parou em frente ao local e os ocupantes realizaram disparos.

Um dos tiros atingiu o menino de 5 anos, que foi socorrido e está internado no Hospital da Restauração, na área central do Recife. A unidade de saúde não informou o estado de saúde da criança.



Nas redes sociais, familiares de Gustavo Daniel Seara dos Santos pedem doações de sangue, que devem ser feitas no Hemope, situado na rua Joaquim Nabuco, na área central do Recife. O tipo sanguíneo não foi informado.



O caso foi registrado como tentativa de homicídio, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a PCPE.

Veja também