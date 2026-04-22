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Zona Oeste Recife: menino tem cerca de 15% da superfície corporal queimada após explosão de celular na Várzea Criança estaria jogando videogame com o aparelho conectado à tomada quando o celular explodiu

Um menino de 6 anos ficou com aproximadamente 15% do corpo queimado após o celular que ele usava explodir. O caso aconteceu nessa terça-feira (21), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

A criança estaria jogando videogame com o aparelho conectado à tomada quando o celular explodiu.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o menino com queimaduras nos braços e a marca da explosão no colchão. O aparelho ficou destruído.

A criança chegou a ser socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste, e transferida para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Em entrevista à TV Globo, o cirurgião plástico do setor de queimados da unidade de saúde Marcos Barreto informou que aproximadamente 15% da superfície corporal do garoto ficou comprometida

"Foi feito o primeiro procedimento cirúrgico com anestesia para poder fazer limpeza das áreas afetadas. São áreas de 2º grau, intermediária, algumas áreas profundas, pegando toda a parte do tórax e membros superiores. Ele está estável, está bem, se alimentando, andando", informou o médico, alertando que casos de explosão de celular e descarga elétrica estão provocando internações frequentes no HR.

"A quantidade está muito grande. Importante que a população saiba dos riscos que corre. Eu tenho 12 leitos masculinos adultos, e, há 15 dias, oito deles estavam ocupados por vítimas de acidentes por descargas elétricas. O grande problema são as mutilações causadas", afirmou Marcos Barreto.



O menino segue internado no Hospital da Restauração.

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