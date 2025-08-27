A- A+

homenagem Recife: ministro Camilo Santana recebe medalha na Fundaj e anuncia investimentos Reconhecimento é a maior honraria outorgada pela instituição

Durante visita a Pernambuco, o ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana, recebeu a Medalha Massangana, no Campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), em Casa Forte, Zona Norte do Recife.

A cerimônia aconteceu no auditório da instituição, na manhã desta quarta-feira (27). É a segunda vez que o ministro visita o órgão. Desta vez, Santana anunciou investimentos direcionados ao órgão.

Medalha Massangana

Criada há 50 anos, a medalha é a maior honraria da instituição ligada ao MEC. Ela é entregue a personalidades e instituições importantes para o desenvolvimento do País e comprometidas com a educação, a ciência e a arte. Uma das primeiras pessoas a receber tal reconhecimento foi o próprio sociólogo Gilberto Freyre, fundador da instituição.

Evento

Santana foi recebido pela direção da Fundaj, com quem teve reunião antes da cerimônia. Em direção ao auditório, cumprimentou funcionários da casa ao som do grupo da Escola de Frevo do Recife, que dançou a música "Cabelo de Fogo" para a passagem do líder da Educação nacional.

No encontro, a plateia estava repleta de representantes do próprio órgão, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Cerca de 100 estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Silva Jardim também assistiram ao momento.

Após receber a Medalha Massangana, Camilo anunciou investimentos relacionados a concurso para professores e reformas.

“Nós estamos investindo mais de R$ 8 milhões na reforma do Museu e destinamos alguns recursos também para a recuperação de algumas edificações. Também anunciamos um novo concurso público para a Fundaj, que há muito tempo aguardava essa oportunidade para renovar o quadro da fundação. Serão 92 vagas”, detalhou ele.

Márcia Ângela Aguiar, presidente Fundaj, comemorou a vinda de Camilo ao local. Ela também agradeceu os olhares da pasta direcionados à Fundaj.

“A vinda do ministro traduz o compromisso da pasta com esse espaço que nós temos aqui em Pernambuco, que é a Fundaj. Aqui conjuga-se de uma forma muito íntima a educação e a cultura, além de toda uma produção de conhecimento que atinge todo o Nordeste e parte do Norte. Essa vinda também traduz o posicionamento do presidente Lula, de ressaltar a necessidade de investimentos em termos da educação e cultura”, comentou a dirigente.

“Não há outro caminho para as crianças brasileiras a não ser a educação. Vocês podem ser o que vocês quiserem, basta ter determinação e estudar muito para vencer na vida”, finalizou Camilo.

Ainda na oportunidade, aconteceu a apresentação do Coral da Fundação Joaquim Nabuco. A equipe é formada por servidores e terceirizados da instituição. Sob regência do maestro Jadson Oliveira, o grupo cantou as músicas "Mundança", "Xodó", "Cirandas", "Engenho Massangana" e "Boiadeiro".

Agenda

Após o compromisso, Camilo Santana segue para o prédio da Prefeitura do Recife, no centro da Cidade. Lá, vai anunciar investimentos voltados para o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Entregas da Medalha Massangana

Recentemente, durante as comemorações de 75 anos da Fundaj, também foram outorgados com a medalha a senadora Teresa Leitão; a educadora e ex-secretária de Educação de Pernambuco Silke Weber; a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), recebida pelo reitor Alfredo Macedo Gomes; e o Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras (CPP), recebida por dom José Luiz Sales, além de servidores da ativa e aposentados.

