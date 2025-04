A- A+

CELEBRAÇÃO Recife: missa em sufrágio da alma do Papa Francisco é realizada na Madre de Deus Cortejo promoveu celebração da Santa Eucaristia em agradecimento à vida do Papa, que faleceu nesta segunda (21)

A missa em sufrágio da alma do Papa Francisco foi realizada na igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, nesta terça-feira (22), às 19h. O cortejo celebrou a ida do líder religioso ao encontro de Deus, que faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos.

"Nós estamos reunidos para celebrar a Santa Eucaristia, agradecendo a Deus pelo dom da vida do Papa Francisco, que agora retorna à casa do Pai. Ele nos deixou um exemplo: alguém que olhou para Jesus e conseguiu fazer a experiência do amor, da misericórdia e do acolhimento", ressaltou o bispo auxiliar de Olinda, dom Nereudo Freire.

O cardeal destaca que a missa é dedicada ao agradecimento por renovação e esperança, caminhando como verdadeiros discípulos da palavra sagrada.

"Agradecemos a Deus e pedimos que nos conceda a graça de também fazermos a experiência do discipulado de Jesus. Assim, todos nós estaremos em caminhada. Esta é uma oração de agradecimento, de renovação da esperança, da fé e da alegria de caminharmos como verdadeiros discípulos", ressaltou.

Na celebração, ainda estiveram presentes o vice-prefeito do Recife, Victor Marques, e a cônsul da Argentina no Recife, Julieta Grande.

Victor Marques, vice-prefeito do Recife e Julieta Grande, cônsul da Argentina no Recife | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar de Olinda, também compareceu à cerimônia.

"A pedido do nosso arcebispo, dom Paulo Jackson, que está em viagem para Israel, estou aqui para celebrar esta missa em sufrágio da alma do nosso santo papa Francisco. O significado é que, como cristãos, a missa é o ápice da vida cristã", destacou.

O bispo comentou que o Papa Francisco o escolheu para o episcopado e deixou um legado muito grande após sua partida.

"O santo papa tantas vezes celebrou a eucaristia, e nada mais justo que o clero da arquidiocese de Olinda e Recife se reúna para celebrar este momento com muito zelo e muito amor. Para mim, é muito especial ver que me ele escolheu para o episcopado. Francisco foi um papa que demonstrou para o mundo uma simpatia muito grande, e que procurou questionar muitos problemas atuais da sociedade." "Ele foi um papa que nos trouxe esperança e alegria. Foi o pontífice durante 12 anos à frente da nossa igreja, que deixou um legado muito especial, de caridade, alegria e misericórdia", completou.

Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar de Olinda | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

