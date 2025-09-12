Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Zona Sul

Recife: monitorada por tornozeleira, suspeita de agredir filho é presa ao se aproximar da vítima

Prisão aconteceu nessa quinta-feira (11), no bairro do Pina

Reportar Erro
Agentes observaram a presença da suspeita na zona de exclusão, próxima à residência da vítimaAgentes observaram a presença da suspeita na zona de exclusão, próxima à residência da vítima - Foto: Seap/Divulgação

Uma mulher monitorada por tornozeleira eletrônica, suspeita de agredir o filho de 5 anos, foi presa por descumprir decisão judicial e tentar se aproximar da vítima.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE), a prisão aconteceu nessa quinta-feira (11), no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

Policiais penais do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep) identificaram o descumprimento da decisão judicial por meio do sistema de monitoramento.

Leia também

• Parada da Diversidade no Recife: CTTU monta esquema especial de trânsito em Boa Viagem

• Em visita ao Recife, padre Júlio Lancellotti elogia trabalho realizado pela Casa do Pão

• Academia promove aulões gratuitos de Karatê e Wrestling no Recife em setembro

Os agentes observaram a presença da suspeita na zona de exclusão, próxima à residência da vítima.

"A equipe se deslocou até o local, no bairro do Pina, efetuou a prisão e a conduziu à Central de Plantões da Capital (Ceplanc) para providências cabíveis", informou a pasta.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter