A- A+

Zona Sul Recife: monitorada por tornozeleira, suspeita de agredir filho é presa ao se aproximar da vítima Prisão aconteceu nessa quinta-feira (11), no bairro do Pina

Uma mulher monitorada por tornozeleira eletrônica, suspeita de agredir o filho de 5 anos, foi presa por descumprir decisão judicial e tentar se aproximar da vítima.



Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE), a prisão aconteceu nessa quinta-feira (11), no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.



Policiais penais do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep) identificaram o descumprimento da decisão judicial por meio do sistema de monitoramento.

Os agentes observaram a presença da suspeita na zona de exclusão, próxima à residência da vítima.

"A equipe se deslocou até o local, no bairro do Pina, efetuou a prisão e a conduziu à Central de Plantões da Capital (Ceplanc) para providências cabíveis", informou a pasta.

Veja também