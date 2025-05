A- A+

A Prefeitura da Cidade do Recife vai montar um esquema especial para incentivar as pessoas no Dia D da Estratégia de Vacinação contra Influenza 2025, que será neste sábado (10).



Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas 2,3 milhões de doses em Pernambuco e a expectativa é imunizar 3,9 milhões de pessoas.

No total, 175 locais de vacinação estarão disponíveis para os recifenses.

Os espaços estão divididos em 151 Salas de Vacina nas Unidades Básicas de Saúde, três Centros de Vacinação nos shoppings Recife (Boa Viagem), Riomar (Pina) e Boa Vista, além de 21 Postos Volantes em mercados, praças e parques, entre outros lugares da capital de Pernambuco.

As Salas de Vacina e os Postos Volantes funcionarão das 8h às 17h, enquanto os Centros de Vacinação serão das 9h às 19h. A lista completa dos locais está disponível no link.

A PCR também disponibilizará vacinações itinerantes para pessoas em situação de rua.

“Estamos com uma grande operação, inclusive com postos descentralizados e itinerantes, não só levando a vacina para além das salas tradicionais, entrando nas comunidades, mas também chegando mais perto da população em situação de rua, porque sabemos que a vacina é a melhor forma de prevenção contra a influenza, pois reduz a circulação do vírus, especialmente em indivíduos com fatores de risco”, afirmou Luciana Albuquerque, Secretária de Saúde do Recife.

A abertura oficial do Dia D de Vacinação contra a Influenza ocorrerá na USF+ São José do Coque, na Ilha Joana Bezerra, às 11h.

Para dar mais agilidade aos atendimentos, é recomendado que os usuários estejam com um documento de identificação com foto, CPF ou cartão SUS e a carteira de vacinação, se tiverem. Caso não, uma nova será fornecida.

Os menores de idade devem estar acompanhados dos seus responsáveis, devidamente identificados.

Neste Dia D da Vacinação, os grupos para a vacinação de rotina são crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos acima de 60 anos.

Os grupos prioritários definidos também devem tomar a vacina contra a Influenza.

São eles: trabalhadores da saúde, puérperas, professores, povos indígenas, quilombolas, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, com deficiência permanente ou em situação de rua, caminhoneiros, trabalhadores do transporte dos Correios e do coletivo rodoviário, portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

É preciso que uma parte do público-alvo também apresente os documentos que provam a necessidade da imunização. Os profissionais das redes públicas e privadas de saúde, por exemplo, devem levar comprovantes laborais, como declaração de vínculo, crachás ou carteira de trabalho.



A secretária salienta que quem for a uma das salas de vacina ou centros de vacinação ainda poderá atualizar a caderneta de vacina e as doses necessárias contra a covid-19.

Doença

A influenza, também conhecida como gripe, é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio de secreções expelidas das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir e espirrar, ou pelo contato das mãos.

É recomendado lavar as mãos regularmente e fazer uso de máscaras se apresentar os sintomas.



Veja também