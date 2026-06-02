Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas de maio em auxílio do governo
Auxílio Pernambuco, aprovado em 14 de maio, prevê o pagamento de R$ 2,5 mil em parcela única para 3,5 mil famílias no estado
A prefeitura do Recife iniciou uma operação para identificar e cadastrar pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas do início de maio no programa Auxílio Pernambuco. A iniciativa do governo prevê o pagamento único de R$ 2,5 mil famílias de baixa renda que comprovarem que sofreram perdas materiais durante o período chuvoso.
O auxílio foi aprovado em 14 de maio, cerca de duas semanas após as fortes chuvas que fizeram o governo declarar situação de emergência em 27 municípios. Além de milhares de desabrigados e desalojados, seis pessoas perderam a vida: duas mulheres, três crianças e um homem.
Leia também
• Médico que está de férias no Recife ajudou vítima de ataque de tubarão
• Paulista abre cadastro para auxílio estadual de famílias atingidas pelas fortes chuvas
• Governo aprova auxílio de R$ 2,5 mil para famílias que comprovarem danos materiais nas chuvas
De acordo com a prefeitura, cerca de 150 servidores de 12 secretarias e órgãos municipais passaram por um treinamento na segunda-feira (1°). A ação deu o pontapé inicial na operação, que segue até 10 de junho.
A listagem das famílias será enviada no dia 11 de junho à gestão estadual. Será de responsabilidade do estado a escolha final dos beneficiados, e o repasse do recurso. O auxílio deve beneficiar 3,5 mil famílias, em 27 municípios de Pernambuco.
Como vai funcionar a operação
Em 28 de maio, o governo do estado publicou o decreto estadual que definiu os critérios de inclusão no auxílio. A partir disso, a capital estruturou a operação para preparar a listagem dos recifenses aptos a receber o benefício.
As equipes percorrerão os 76 polígonos da cidade, com 845 ruas e população estimada em 28 mil pessoas, mapeados pela Defesa Civil do Recife nas áreas alagáveis da cidade. Nos morros, a lista com os imóveis classificados como Risco Muito Alto (R4) já está pronta por conta das vistorias realizadas.
- Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas em maio em auxílio do governo. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife
- Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas em maio em auxílio do governo. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife
- Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas em maio em auxílio do governo. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife
- Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas em maio em auxílio do governo. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife
"Durante as visitas, os técnicos municipais vão identificar as pessoas que sofreram perdas com as chuvas e comprovar os danos. Em seguida, será feita a verificação da situação de cada um no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico)", explicou a prefeitura, em comunicado enviado à imprensa.
As primeiras comunidades a serem percorridas serão Cajueiro, Apipucos, Dois Irmãos, Monteiro, Poço da Panela, Nova Morada, Vila Felicidade, Curado e Ibura de Baixo, já nesta terça (2).
A população também pode conferir a programação das comunidades beneficiadas no Conecta Recife.
"Como o levantamento será feito exclusivamente nas residências afetadas, as pessoas não devem procurar a Defesa Civil nem os CRAS para reivindicar o benefício. Caberá ao Município a identificação das famílias atingidas, a emissão de relatório detalhando os danos e o encaminhamento da listagem à Secretaria Estadual de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas", destacou a prefeitura.
Após todo esse processo o estado irá definir quem receberá o benefício, com o cadastramento final das famílias aptas e a liberação da parcela única.
Requisitos
Para receber o auxílio, de acordo com o decreto estadual do Governo de Pernambuco, a família deve cumprir simultaneamente todos os seguintes critérios: ter laudo oficial da Defesa Civil comprovando perda total/parcial do imóvel ou de bens essenciais; renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo; inscrição ativa e atualizada no CadÚnico; e residir em município com Situação de Emergência decretada e reconhecida pelo Estado.
Já sobre o tipo de dano, o mesmo decreto estadual estabelece que os critérios do Auxílio englobam: imóveis totalmente destruídos; imóveis parcialmente destruídos; utensílios eletro-eletroeletrônicos essenciais danificados; e móveis essenciais danificados.