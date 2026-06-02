A- A+

CHUVAS Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas de maio em auxílio do governo Auxílio Pernambuco, aprovado em 14 de maio, prevê o pagamento de R$ 2,5 mil em parcela única para 3,5 mil famílias no estado

A prefeitura do Recife iniciou uma operação para identificar e cadastrar pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas do início de maio no programa Auxílio Pernambuco. A iniciativa do governo prevê o pagamento único de R$ 2,5 mil famílias de baixa renda que comprovarem que sofreram perdas materiais durante o período chuvoso.

O auxílio foi aprovado em 14 de maio, cerca de duas semanas após as fortes chuvas que fizeram o governo declarar situação de emergência em 27 municípios. Além de milhares de desabrigados e desalojados, seis pessoas perderam a vida: duas mulheres, três crianças e um homem.

De acordo com a prefeitura, cerca de 150 servidores de 12 secretarias e órgãos municipais passaram por um treinamento na segunda-feira (1°). A ação deu o pontapé inicial na operação, que segue até 10 de junho.

A listagem das famílias será enviada no dia 11 de junho à gestão estadual. Será de responsabilidade do estado a escolha final dos beneficiados, e o repasse do recurso. O auxílio deve beneficiar 3,5 mil famílias, em 27 municípios de Pernambuco.

Como vai funcionar a operação

Em 28 de maio, o governo do estado publicou o decreto estadual que definiu os critérios de inclusão no auxílio. A partir disso, a capital estruturou a operação para preparar a listagem dos recifenses aptos a receber o benefício.

As equipes percorrerão os 76 polígonos da cidade, com 845 ruas e população estimada em 28 mil pessoas, mapeados pela Defesa Civil do Recife nas áreas alagáveis da cidade. Nos morros, a lista com os imóveis classificados como Risco Muito Alto (R4) já está pronta por conta das vistorias realizadas.





Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas em maio em auxílio do governo. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife

Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas em maio em auxílio do governo. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife

Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas em maio em auxílio do governo. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife

Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas em maio em auxílio do governo. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife

"Durante as visitas, os técnicos municipais vão identificar as pessoas que sofreram perdas com as chuvas e comprovar os danos. Em seguida, será feita a verificação da situação de cada um no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico)", explicou a prefeitura, em comunicado enviado à imprensa.

As primeiras comunidades a serem percorridas serão Cajueiro, Apipucos, Dois Irmãos, Monteiro, Poço da Panela, Nova Morada, Vila Felicidade, Curado e Ibura de Baixo, já nesta terça (2).

A população também pode conferir a programação das comunidades beneficiadas no Conecta Recife.

"Como o levantamento será feito exclusivamente nas residências afetadas, as pessoas não devem procurar a Defesa Civil nem os CRAS para reivindicar o benefício. Caberá ao Município a identificação das famílias atingidas, a emissão de relatório detalhando os danos e o encaminhamento da listagem à Secretaria Estadual de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas", destacou a prefeitura.

Após todo esse processo o estado irá definir quem receberá o benefício, com o cadastramento final das famílias aptas e a liberação da parcela única.

Requisitos

Para receber o auxílio, de acordo com o decreto estadual do Governo de Pernambuco, a família deve cumprir simultaneamente todos os seguintes critérios: ter laudo oficial da Defesa Civil comprovando perda total/parcial do imóvel ou de bens essenciais; renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo; inscrição ativa e atualizada no CadÚnico; e residir em município com Situação de Emergência decretada e reconhecida pelo Estado.

Já sobre o tipo de dano, o mesmo decreto estadual estabelece que os critérios do Auxílio englobam: imóveis totalmente destruídos; imóveis parcialmente destruídos; utensílios eletro-eletroeletrônicos essenciais danificados; e móveis essenciais danificados.



Veja também