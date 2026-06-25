Recife: morre segunda vítima de tiroteio em festa de São João no bairro da Bomba do Hemetério
José Carlos Lacerda foi socorrido ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde
Morreu no Hospital da Restauração, na área central do Recife, a segunda vítima do tiroteio registrado em uma festa de São João no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte da capital pernambucana.
O caso aconteceu na madrugada da quarta-feira (24), na Rua Chão de Alegria, quando uma mulher de 19 anos e um homem, de 27, foram atingidos por disparos de arma de fogo.
A primeira morte confirmada foi a da jovem Liviane Miranda Viana. Ela chegou a ser encaminhada à Policlínica Amaury Coutinho, também na Zona Norte, mas chegou sem vida ao local.
Já José Carlos Lacerda foi socorrido ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde no mesmo dia. A informação foi confirmada pela unidade de saúde nesta quinta-feira (25).
Leia também
• Torcida celebra vitória do Brasil com forró na avenida Rio Branco, na área central do Recife
• Tiroteio deixa mulher de 19 anos morta e homem ferido em festa de São João na Zona Norte do Recife
• São João: Sítio Trindade, no Recife, reúne famílias na véspera do feriado
Além das duas vítimas fatais, um adolescente de 17 anos também deu entrada ao HR após ser atingido por bala perdida na mesma festa e segue internado.
Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, que investiga os assassinatos.
"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a Polícia Civil de Pernambuco.