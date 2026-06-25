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zona norte Recife: morre segunda vítima de tiroteio em festa de São João no bairro da Bomba do Hemetério José Carlos Lacerda foi socorrido ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde

Morreu no Hospital da Restauração, na área central do Recife, a segunda vítima do tiroteio registrado em uma festa de São João no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte da capital pernambucana.



O caso aconteceu na madrugada da quarta-feira (24), na Rua Chão de Alegria, quando uma mulher de 19 anos e um homem, de 27, foram atingidos por disparos de arma de fogo.



A primeira morte confirmada foi a da jovem Liviane Miranda Viana. Ela chegou a ser encaminhada à Policlínica Amaury Coutinho, também na Zona Norte, mas chegou sem vida ao local.



Já José Carlos Lacerda foi socorrido ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde no mesmo dia. A informação foi confirmada pela unidade de saúde nesta quinta-feira (25).

Além das duas vítimas fatais, um adolescente de 17 anos também deu entrada ao HR após ser atingido por bala perdida na mesma festa e segue internado.



Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, que investiga os assassinatos.



"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a Polícia Civil de Pernambuco.

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