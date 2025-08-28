Qui, 28 de Agosto

Zona Sul

Recife: moto é esmagada por carreta e pega fogo em acidente que deixou dois feridos na BR-101

Suspeita é que o condutor da motocicleta tenha perdido o controle do veículo, que foi parar embaixo da carreta

Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (28), no km 74,7 da rodovia - Foto: PRF/Divulgação

Uma motocicleta foi esmagada por uma carreta durante um sinistro de trânsito que deixou dois feridos na BR-101, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

O caso aconteceu por volta das 5h50 desta quinta-feira (28), no km 74,7 da rodovia, nas proximidades da Vila dos Milagres.

Acidente aconteceu na BR-101 e deixou dois feridos | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o condutor da motocicleta tenha perdido o controle do veículo, que foi parar embaixo da carreta.

A moto, que foi esmagada pelo caminhão, chegou a pegar fogo.

Ainda de acordo com a PRF, condutor e o passageiro da motocicleta ficaram feridos, mas sem gravidade.

Eles foram encaminhados a uma unidade de saúde não informada. Não há informações sobre nomes, idades e atual estado de saúde das vítimas.

O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado não apontou ingestão de bebida alcoólica.

