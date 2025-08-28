Recife: moto é esmagada por carreta e pega fogo em acidente que deixou dois feridos na BR-101
Suspeita é que o condutor da motocicleta tenha perdido o controle do veículo, que foi parar embaixo da carreta
Uma motocicleta foi esmagada por uma carreta durante um sinistro de trânsito que deixou dois feridos na BR-101, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.
O caso aconteceu por volta das 5h50 desta quinta-feira (28), no km 74,7 da rodovia, nas proximidades da Vila dos Milagres.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o condutor da motocicleta tenha perdido o controle do veículo, que foi parar embaixo da carreta.
A moto, que foi esmagada pelo caminhão, chegou a pegar fogo.
Ainda de acordo com a PRF, condutor e o passageiro da motocicleta ficaram feridos, mas sem gravidade.
Eles foram encaminhados a uma unidade de saúde não informada. Não há informações sobre nomes, idades e atual estado de saúde das vítimas.
O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado não apontou ingestão de bebida alcoólica.