Zona Norte Recife: motociclista morre atropelado por caminhão na BR-101, no bairro da Guabiraba Acidente aconteceu nessa quinta-feira (19), no quilômetro 60 da pista sentido Ceasa

Um motociclista morreu atropelado por um caminhão na BR-101, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

O acidente aconteceu nessa quinta-feira (19), no quilômetro 60 da pista sentido Ceasa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista estava passando ao lado do caminhão quando perdeu o controle da moto e caiu na pista.

"Em seguida, ele foi atropelado pelo caminhão e faleceu no local", afirmou a corporação.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do caminhão permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro. O resultado foi normal.

O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados. A Polícia Civil vai investigar o caso.

