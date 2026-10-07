Recife: motociclista morre e mulher e menina ficam feridas após sinistro na Av. Abdias de Carvalho

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bongi Motociclista morre e mulher e menina ficam feridas após sinistro na Av. Abdias de Carvalho Informações apuradas pela Folha de Pernambuco apontam que uma motocicleta colidiu contra uma ciclista de 11 anos

Um sinistro de trânsito na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife, deixou um homem morto e uma mulher e uma menina de 11 anos feridas, na manhã desta quarta-feira (7).

Informações apuradas pela Folha de Pernambuco apontam que uma motocicleta, onde estavam o homem e a mulher, colidiu contra uma menina de 11 anos, que transitava em uma bicicleta.

Com o impacto, o condutor da moto, de idade não informada, bateu em uma árvore. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A mulher, de 28 anos, que ocupava a garupa da moto, e a criança envolvida no sinistro foram socorridas ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife.



Segundo o HR, as duas pacientes do sexo feminino, de 28 e 11 anos, deram entrada na Emergência do Hospital da Restauração na manhã desta quarta-feira.



"As duas estão em atendimento e recebendo assistência contínua da equipe de especialistas da instituição", destacou a unidade de saúde, informando que atualizações relativas ao quadro de saúde e à evolução clínica são repassadas pelos profissionais aos familiares dentro dos protocolos de assistência e sigilo médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado ao local por volta das 7h09 e confirmou a morte do motociclista.

Ainda segundo a corporação, as outras duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Em nota, os bombeiros confirmaram terem sido acionados para a ocorrência.

"O condutor da motocicleta foi encontrado sem sinais vitais, e o óbito foi constatado pelo médico do Samu", informou a corporação, em nota.

Os bombeiros fizeram o atendimento pré-hospitalar da mulher e a conduziram em seguida para o HR. Os profissionais ainda atuaram no atendimento à criança, que posteriormente ficou aos cuidados do Samu.

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