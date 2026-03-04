A- A+

Violência Recife: motorista de 50 anos é morto a tiros em Jardim São Paulo; crime é gravado por câmera Caso aconteceu nessa terça-feira (3), na Rua Osório Borba

Um motorista de 50 anos foi morto a tiros no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

O crime aconteceu nessa terça-feira (3), na Rua Osório Borba e foi gravado por câmeras de segurança.

A imagem mostra o momento em que a vítima para o carro perto de um cruzamento e uma motocicleta com dois homens se aproximam.

O garupa da moto, que estava com uma mochila de entregador, saca uma arma e atira contra o carro.



Um caminhão do lixo e outro carro estavam na via no momento da abordagem.

O veículo com a vítima chegou a andar e acabou batendo no muro de uma casa. Os suspeitos fugiram por uma rua lateral.



Informações iniciais apontam que o motorista morto é um empresário do ramo de venda de caminhões.

Não há informações sobre a motivação e autoria do crime.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que o motorista, que não teve o nome divulgado, foi encontrado sem vida, com perfurações de arma de fogo.

O homicídio consumado foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. "As diligências seguem até o esclarecimento do fato", destacou a PCPE.

Veja também