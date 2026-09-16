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Recife: sob efeito de álcool, condutor de caminhão bitrem é detido após furar fiscalização na BR-101

Flagrante ocorreu nessa terça-feira (15), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

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Condutor foi autuado com uma multa no valor de R$ 2.934,70 e conduzido à Central de Plantões da CapitalCondutor foi autuado com uma multa no valor de R$ 2.934,70 e conduzido à Central de Plantões da Capital - Foto: PRF/Divulgação

O motorista de um caminhão bitrem foi detido ao ser flagrado dirigindo sob o efeito de álcool, na BR-101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

O flagrante ocorreu nessa terça-feira (15), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Uma equipe realizava uma blitz embaixo do viaduto do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) e deu ordem de parada ao condutor do caminhão bitrem.

"O homem desobedeceu e seguiu por 2 quilômetros em direção à Cidade Universitária", afirmou a PRF.

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Nas proximidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os policiais conseguiram abordar o veículo de nove eixos.

A corporação destacou que o motorista apresentava hálito de álcool e realizou o teste do bafômetro, sendo constatado o índice de 0,53mg/l, que configura crime de trânsito.

"O condutor foi autuado com uma multa no valor de R$ 2.934,70 e conduzido à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte da capital", destacou a PRF.

O nome e idade do motorista não foram divulgados.

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