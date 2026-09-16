Recife: sob efeito de álcool, condutor de caminhão bitrem é detido após furar fiscalização na BR-101
Flagrante ocorreu nessa terça-feira (15), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
O motorista de um caminhão bitrem foi detido ao ser flagrado dirigindo sob o efeito de álcool, na BR-101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.
O flagrante ocorreu nessa terça-feira (15), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Uma equipe realizava uma blitz embaixo do viaduto do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) e deu ordem de parada ao condutor do caminhão bitrem.
"O homem desobedeceu e seguiu por 2 quilômetros em direção à Cidade Universitária", afirmou a PRF.
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Nas proximidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os policiais conseguiram abordar o veículo de nove eixos.
A corporação destacou que o motorista apresentava hálito de álcool e realizou o teste do bafômetro, sendo constatado o índice de 0,53mg/l, que configura crime de trânsito.
"O condutor foi autuado com uma multa no valor de R$ 2.934,70 e conduzido à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte da capital", destacou a PRF.
O nome e idade do motorista não foram divulgados.