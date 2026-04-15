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Violência

Recife: motorista é morto a tiros em assalto no bairro da Várzea

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15)

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O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o casoO Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso - Foto: Google Street View/Divulgação

Um motorista foi morto a tiros durante assalto no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15). A vítima é um homem de 30 anos, que não teve o nome divulgado.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 12º BPM foram acionados para a ocorrência.

Os policiais verificaram que, após o condutor ser atingido por disparo de arma de fogo, o veículo onde ele estava colidiu contra uma árvore.

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"A área foi devidamente isolada pela PM, que permaneceu no local até a chegada dos órgãos competentes para a adoção das medidas cabíveis", destacou a PM.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como roubo seguido de morte (latrocínio) por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguirão até completa elucidação dos fatos", destacou a corporação.

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