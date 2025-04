Recife: motoristas são alvo de arrastão em engarrafamento na alça de acesso à Ponte Paulo Guerra

A- A+

Motoristas foram vítimas de um arrastão durante um engarrafamento na alça de acesso à Ponte Governador Paulo Guerra, no bairro do Cabanga, no Recife.

Bandidos armados aproveitaram que os veículos circulavam em baixa velocidade para roubar condutores e passageiros.

O caso aconteceu no último dia 23 de abril, e foi registrado por câmera acoplada em um dos veículos. A gravação circula nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que ao menos quatro homens chegam ao local de bicicleta e invadem a pista sentido Boa Viagem.

Um dos criminosos aborda o condutor do veículo que gravou a ação e pede que ele e os demais ocupantes do carro entreguem celulares, alianças e bolsa.

Na ocasião, outros veículos que estavam parados também foram abordados simultaneamente pelos criminosos.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que reforçará, por meio do 16º BPM, as rondas no local para coibir ações criminosas do tipo.

Disse, ainda, que o policiamento “é realizado por equipes de motopatrulhamento, guarnições táticas, blitz da Operação Octopus com apoio de órgãos parceiros, ações do Gati, além de operações planejadas de rondas com abordagens, no combate aos crimes patrimoniais e homicídios”.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga a ocorrência de roubo a transeunte, por meio da Delegacia de Joana Bezerra.

Veja também