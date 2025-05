A- A+

FÉ E DEVOÇÃO Recife: Movimentos marianos realizam Jubileu da Esperança com peregrinação ao Morro da Conceição Fiéis da Região Metropolitana do Recife participarão do evento no dia 25 de maio

A Arquidiocese de Olinda e Recife realiza, no próximo domingo (25), o Jubileu da Esperança da Espiritualidade Mariana, com a participação de fiéis e movimentos religiosos da Região Metropolitana do Recife.

A programação começa às 14h, com bênção na Igreja do Bom Jesus do Arraial (conhecida como Igreja da Harmonia), em Casa Amarela, e segue em peregrinação até o Santuário do Morro da Conceição, também na Zona Norte da cidade.

A iniciativa é organizada pela Comissão Arquidiocesana de Pastoral para o Laicato e reúne grupos como a Legião de Maria, Mães que Oram pelos Filhos, Movimento de Schoenstatt, Focolares, Associações Marianas e outras expressões de espiritualidade mariana.

O evento conta com a presença do arcebispo Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa e animada pelo padre Damião Silva, conhecido por sua atuação junto à espiritualidade popular.

“O Jubileu da Esperança nos recorda que a Igreja caminha com confiança rumo ao futuro, firmada na fé e renovada na missão. E Maria é quem nos guia nesse caminho, como Mãe e modelo de esperança perseverante”, afirmou Graça Amorim, presidente da Comissão de Pastoral para o Laicato.

O Jubileu de 2025 foi convocado pelo Papa Francisco com o tema “Peregrinos da Esperança” e está sendo celebrado em todo o mundo como um tempo de renovação espiritual, perdão e anúncio do Evangelho. No Recife, a celebração reforça a devoção popular mariana e o protagonismo dos leigos na vivência da fé.

Serviço:

Jubileu da Esperança da Espiritualidade Mariana

Data: Domingo (25)

Concentração: 14h, na Igreja do Bom Jesus do Arraial (Igreja da Harmonia)

Destino: Santuário do Morro da Conceição.



