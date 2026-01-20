Recife: mudanças nas linhas de ônibus para montagem do camarote do Galo são adiadas para quarta (21)
Alterações estavam previstas para esta terça-feira (20), para montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada
As mudanças que diversas linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife para a montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada foram adiadas para esta quarta-feira (21).
Inicialmente, as alterações temporárias, que afetam itinerários e pontos de parada, estavam previstas para esta terça-feira (20).
A interdição afetará a pista Leste da Avenida Dantas Barreto, no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio.
Leia também
• Ônibus capota e deixa 30 feridos na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro
• MPPE investiga possíveis irregularidades em reunião que definiu aumento da tarifa de ônibus
• Linhas de ônibus sofrem mudanças para a montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada
Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), a remarcação ocorreu porque a administração do Galo da Madrugada adiou a montagem da estrutura para a quarta.
"Com o novo cronograma, a interdição da via, que impactaria o tráfego de ônibus e exigiria ajustes em itinerários e pontos de parada das linhas que circulam pelo trecho, passará a valer a partir de amanhã (21). Dessa forma, todas as mudanças operacionais anunciadas anteriormente, incluindo desvios de percurso e implantação de paradas provisórias, não serão realizadas hoje", informou o Grande Recife.
Com o adiamento, as linhas seguem operando normalmente nesta terça, sem alterações na avenida Dantas Barreto.
Alterações e linhas impactadas
A ação terá início após o fechamento das vias pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a partir desta quarta (21).
As mudanças irão afetar linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).
Com a alteração, os coletivos deixarão de acessar a via e passarão a circular pela Rua do Imperador, onde serão implantadas paradas provisórias para atender aos usuários.
Confira as linhas afetadas que deixarão de acessar temporariamente a pista Leste da Avenida Dantas Barreto:
- 513 (Córrego da Areia);
- 612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);
- 621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);
- 622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);
- 642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);
- 711 (Alto do Pascoal);
- 712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);
- 713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);
- 714 (Alto José Bonifácio – via PCR);
- 722 (Campina do Barreto);
- 723 (Cajueiro);
- 724 (Chão de Estrelas);
- 743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);
- 746 (Alto do Capitão);
- 822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);
- 824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).
O novo trajeto passa a seguir pela Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, com conversão à direita na Rua do Imperador, retomando o percurso pela Avenida Nossa Senhora do Carmo e Avenida Martins de Barros, entre os bairros da Boa Vista, Santo Antônio e São José.
Paradas provisórias e mudanças nos pontos de embarque
Com a mudança de itinerário, foram definidas paradas provisórias na Rua do Imperador, distribuídas de acordo com cada linha atendida pelo CTM, no bairro de Santo Antônio.
Parada 01 (em frente à Igreja de São Francisco, no lado oposto ao Santander):
- 513 (Córrego da Areia)
- 612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);
- 621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);
- 622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);
- 642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);
- 711 (Alto do Pascoal);
- 722 (Campina do Barreto);
- 723 (Cajueiro);
- 724 (Chão de Estrelas);
- 746 (Alto do Capitão);
Parada 02 – seletiva 180212 (em frente ao imóvel nº 382, lado oposto ao Arquivo Público Estadual):
- 712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);
- 713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);
- 714 (Alto José Bonifácio – via PCR);
- 743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);
- 822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);
- 824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).
Parada 03, localizada na Praça 17, atenderá as linhas:
- 513 (Córrego da Areia)
- 711 (Alto do Pascoal);
- 722 (Campina do Barreto);
- 723 (Cajueiro);
- 724 (Chão de Estrelas);
- 746 (Alto do Capitão);
- 822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);
- 824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).
Parada 04 – seletiva 180211, próxima à Igreja do Divino Espírito Santo, será utilizada pelas linhas:
- 612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);
- 621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);
- 622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);
- 642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);
Além disso, os usuários também poderão optar pelo PED seletivo 180448, localizado na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal, como alternativa de embarque.
O CTM informa que algumas paradas seletivas serão totalmente desativadas durante o período de montagem do camarote, especialmente aquelas que estão localizadas no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo.
Com a interdição, diversos pontos seletivos localizados no canteiro central da pista Leste da Avenida Dantas Barreto deixarão de funcionar temporariamente, incluindo paradas próximas às estações de BRT da Praça da República e Nossa Senhora do Carmo, além de pontos em frente a estabelecimentos comerciais e edifícios da área central.
Para cada ponto desativado, foram estabelecidas opções alternativas de embarque, devidamente sinalizadas e divulgadas.
O Consórcio também orienta os usuários a ficarem atentos às sinalizações, comunicados nos ônibus e orientações dos agentes de fiscalização, além de programarem seus deslocamentos com antecedência durante o período de interdição.
Todas as mudanças têm caráter temporário e visam garantir a segurança viária e a organização do tráfego durante os preparativos do Carnaval 2026.