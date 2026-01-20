A- A+

ADIADO Recife: mudanças nas linhas de ônibus para montagem do camarote do Galo são adiadas para quarta (21) Alterações estavam previstas para esta terça-feira (20), para montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada

As mudanças que diversas linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife para a montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada foram adiadas para esta quarta-feira (21).

Inicialmente, as alterações temporárias, que afetam itinerários e pontos de parada, estavam previstas para esta terça-feira (20).

A interdição afetará a pista Leste da Avenida Dantas Barreto, no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), a remarcação ocorreu porque a administração do Galo da Madrugada adiou a montagem da estrutura para a quarta.

"Com o novo cronograma, a interdição da via, que impactaria o tráfego de ônibus e exigiria ajustes em itinerários e pontos de parada das linhas que circulam pelo trecho, passará a valer a partir de amanhã (21). Dessa forma, todas as mudanças operacionais anunciadas anteriormente, incluindo desvios de percurso e implantação de paradas provisórias, não serão realizadas hoje", informou o Grande Recife.

Com o adiamento, as linhas seguem operando normalmente nesta terça, sem alterações na avenida Dantas Barreto.

Linhas de ônibus que passam pela avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife, sofrem mudanças de itinerários. - Foto: Paulo Maciel/CTM

Alterações e linhas impactadas

A ação terá início após o fechamento das vias pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a partir desta quarta (21).

As mudanças irão afetar linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).

Com a alteração, os coletivos deixarão de acessar a via e passarão a circular pela Rua do Imperador, onde serão implantadas paradas provisórias para atender aos usuários.



Confira as linhas afetadas que deixarão de acessar temporariamente a pista Leste da Avenida Dantas Barreto:

513 (Córrego da Areia);

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

O novo trajeto passa a seguir pela Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, com conversão à direita na Rua do Imperador, retomando o percurso pela Avenida Nossa Senhora do Carmo e Avenida Martins de Barros, entre os bairros da Boa Vista, Santo Antônio e São José.

Paradas provisórias e mudanças nos pontos de embarque

Com a mudança de itinerário, foram definidas paradas provisórias na Rua do Imperador, distribuídas de acordo com cada linha atendida pelo CTM, no bairro de Santo Antônio.

Parada 01 (em frente à Igreja de São Francisco, no lado oposto ao Santander):

513 (Córrego da Areia)

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

746 (Alto do Capitão);

Parada 02 – seletiva 180212 (em frente ao imóvel nº 382, lado oposto ao Arquivo Público Estadual):

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 03, localizada na Praça 17, atenderá as linhas:

513 (Córrego da Areia)

711 (Alto do Pascoal);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 04 – seletiva 180211, próxima à Igreja do Divino Espírito Santo, será utilizada pelas linhas:

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

Além disso, os usuários também poderão optar pelo PED seletivo 180448, localizado na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal, como alternativa de embarque.

O CTM informa que algumas paradas seletivas serão totalmente desativadas durante o período de montagem do camarote, especialmente aquelas que estão localizadas no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo.

Com a interdição, diversos pontos seletivos localizados no canteiro central da pista Leste da Avenida Dantas Barreto deixarão de funcionar temporariamente, incluindo paradas próximas às estações de BRT da Praça da República e Nossa Senhora do Carmo, além de pontos em frente a estabelecimentos comerciais e edifícios da área central.



Para cada ponto desativado, foram estabelecidas opções alternativas de embarque, devidamente sinalizadas e divulgadas.

O Consórcio também orienta os usuários a ficarem atentos às sinalizações, comunicados nos ônibus e orientações dos agentes de fiscalização, além de programarem seus deslocamentos com antecedência durante o período de interdição.



Todas as mudanças têm caráter temporário e visam garantir a segurança viária e a organização do tráfego durante os preparativos do Carnaval 2026.

