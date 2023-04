A- A+

INVESTIGAÇÃO Recife: Mulher baleada dentro de casa está em estado grave no HR; companheiro é ouvido na polícia Suspeito de ter atirado na mulher é ex-perito criminal; a identidade do casal não foi divulgada pela Polícia Civil de Pernambuco

Um ex-perito criminal é suspeito de ter atirado contra a própria esposa dentro de casa, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, no início da manhã desta quinta-feira (20).

Ela foi encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central da cidade, onde precisou passar por um procedimento cirúrgico ainda no período da manhã. O estado de saúde atual da mulher é considerado grave.

O casal, que não teve a sua identidade revelada, mora na rua Pierre Cúrie.

O homem foi levado até a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e prestou depoimento.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) é quem coordena as investigações e, até o fechamento desta matéria, não mandou nota sobre o caso.

Veja também

