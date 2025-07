Recife: mulher de 19 anos é morta a tiros na av. Beberibe; companheiro também é alvo de disparos

A- A+

Uma adolescente de 19 anos foi morta a tiros no bairro Porto da Madeira, na Zona Norte do Recife. O companheiro dela, de 22 anos, também foi alvo dos disparos, mas conseguiu escapar.



O caso aconteceu na madrugada desse domingo (6), na avenida Beberibe. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as vítimas foram encontradas com perfurações de arma de fogo em via pública.

A corporação informou que a mulher já estava em óbito e o homem, ferido. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.



O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), na área central do Recife.



O homicídio consumado e uma tentativa de homicídio foram registrados por meio Força Tarefa de Homicídios na Capital do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



"As diligências seguem até elucidação do caso", destacou a PCPE.

