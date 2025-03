A- A+

FUTEBOL Recife: mulher é morta a facadas por ex-companheiro que segurava filho do casal no colo Criminoso fugiu por um rio após esfaquear Geane; testemunha também foi esfaqueada

Uma mulher de 39 anos foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro nesta segunda-feira (24), na comunidade da Ilha de Deus, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso fugiu nadando por um rio após cometer o feminicídio, com a vítima falecendo no local.

A mulher se chamava Geane Fernandes Gonçalves Pereira, e de acordo com a irmã dela, a mulher sofria agressões constantes do ex-companheiro, mas nunca fez boletim de ocorrência contra o agressor.

O criminoso estava com o filho do casal no colo, um bebê de 3 meses, quando esfaqueou a vítima.



Um rapaz, amigo do casal, tentou ajudar a vítima e também acabou sendo esfaqueado. Ele foi levado por um vizinho para a Policlínica de Afogados, na Zona Oeste do Recife, onde recebeu atendimento e teve alta.

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando o caso, registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, no dia 25/03, como feminicídio consumado e tentativa de homicídio. As vítimas, uma mulher de 39 anos (vítima fatal) e um homem de 38 anos, foram descobertas com perfurações de arma branca, em via pública, no bairro da Imbiribeira. A mulher não resistiu e teve óbito no local. O homem foi socorrido para uma unidade hospitalar. As diligências seguem até o esclarecimento do crime", relatou em nota a Polícia Civil de Pernambuco.

