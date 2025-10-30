Recife: mulher é atingida por um tiro e morre após tentar assaltar um policial militar no Recife
Caso ocorreu no bairro da Zona Oeste da capital pernambucana na tarde dessa quarta-feira (29)
Uma mulher, que não teve a sua identidade divulgada, morreu após participar de uma tentativa de assalto a um policial militar que estava à paisana no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.
O caso ocorreu na Rua Nicolau Pereira na tarde dessa quarta-feira (29). Segundo relatos, o PM estava dentro de um carro acompanhado de amigos quando um casal de bicicleta se aproximou. Em seguida, a mulher teria descido da bicicleta e anunciado o assalto.
Ao escutar o anúncio do assalto, o policial militar reagiu e atirou no pescoço da suspeita. O homem que estava na bicicleta fugiu do local e não foi localizado até o momento.
O policial desceu do carro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a mulher não resistiu os ferimentos e morreu antes da chegada do Samu.
Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Instituto de Criminalística (IC) também foram acionadas.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada, por meio do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM), para uma ocorrência de tentativa de assalto, no bairro de Afogados.
“A vítima, um policial militar que estava em um veículo, reagiu. A suspeita foi atingida, vindo a óbito. Um simulacro de revólver foi apreendido”, disse a PMPE.
Já a Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou inquérito policial para apurar a morte de uma mulher de identidade não informada.
De acordo com a PCPE, “as investigações ficarão sob a responsabilidade da 4ª DPH.”
Campo Grande
A quarta-feira também ficou marcada por outra tentativa de assalto. Dessa vez, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.
No cruzamento entre a Rua Odorico Mendes e a Estrada de Belém, um policial militar reagiu a abordagem de três suspeitos em duas motocicletas.
De acordo com a Polícia Militar, o PM seguia para serviço no momento em que houve o anúncio do assalto. Ele reagiu a investida criminosa e um suspeito foi atingido e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, também na Zona Norte.
O assaltante aguarda transferência para o Hospital Getúlio Vargas (HGV), no Cordeiro. Já os outros dois suspeitos conseguiram fugir.
Imagens circulam na Internet e mostram o assaltante deitado no chão e cercado por policiais.
A PMPE contou que “na ação, foi apreendido um revólver calibre 38, com seis munições e três celulares. A Companhia Independente de Policiamento com Cães deu apoio na condução da ocorrência. O policial militar foi ouvido e liberado no DHPP.”
A Polícia Civil de Pernambuco, através da Força Tarefa de Homicídios na Capital, configurou a ocorrência como roubo de veículo e lesão corporal decorrente de intervenção policial.