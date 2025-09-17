A- A+

RECIFE Recife: mulher e cadela são atacadas por cão de grande porte durante passeio no bairro das Graças Caso aconteceu na Rua do Cupim, na tarde da última segunda-feira (15), e foi gravado por uma câmera de segurança

Uma mulher de 65 anos e uma cadela foram atacadas por um cão de grande porte enquanto passeavam no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu na Rua do Cupim, na tarde da última segunda-feira (15), e foi gravado por uma câmera de segurança.

A gravação mostra três mulheres andando pela calçada com cachorros. Entre elas está a vítima, que aparece com a cadela de pequeno porte, e uma idosa, com um cão de grande porte.

O animal, que estava sem focinheira, parte para cima da cadela, momento em que a mulher e a idosa tentam separá-los.

A terceira mulher, que também estava com um cachorro, fica observando o ataque e a tentativa das mulheres de desvencilhar os animais.

Após conseguir salvar a cadela, a mulher se encosta em um veículo parado, aparentando estar ferida. Ela chega a se sentar na calçada, enquanto as outras duas mulheres com seus respectivos animais vão embora.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima teve lesões. O caso foi registrado como "outras ocorrências contra a pessoa", por meio da Delegacia do Espinheiro.

"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", informou a corporação.

