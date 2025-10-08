Recife: mulher é encontrada morta em via pública no bairro de São José

A- A+

Uma mulher foi encontrada morta em via pública no bairro de São José, na área central do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a morte foi registrada na manhã desta quarta-feira (8).



"O corpo sem identificação foi localizado em via pública, apresentando ferimentos provocados por arma de fogo", informou a corporação.

Até o momento, não se sabem o nome e idade da vítima. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.



Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria do crime.



O homicídio consumado foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja também