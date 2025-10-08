Qua, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
crime

Recife: mulher é encontrada morta em via pública no bairro de São José

Morte foi registrada na manhã desta quarta-feira (8)

Reportar Erro
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma mulher foi encontrada morta em via pública no bairro de São José, na área central do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a morte foi registrada na manhã desta quarta-feira (8). 

"O corpo sem identificação foi localizado em via pública, apresentando ferimentos provocados por arma de fogo", informou a corporação.

Leia também

• Paulista anuncia concurso público com 120 vagas para guarda municipal e agente de trânsito; confira

• Olinda: obra desvia itinerário de linhas de ônibus nas proximidades do Terminal de Rio Doce

• Liana Cirne pauta voto de aplauso à Parada da Diversidade na Câmara do Recife

Até o momento, não se sabem o nome e idade da vítima. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria do crime.

O homicídio consumado foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter