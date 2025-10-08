Recife: mulher é encontrada morta em via pública no bairro de São José
Morte foi registrada na manhã desta quarta-feira (8)
Uma mulher foi encontrada morta em via pública no bairro de São José, na área central do Recife.
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a morte foi registrada na manhã desta quarta-feira (8).
"O corpo sem identificação foi localizado em via pública, apresentando ferimentos provocados por arma de fogo", informou a corporação.
Leia também
• Paulista anuncia concurso público com 120 vagas para guarda municipal e agente de trânsito; confira
• Olinda: obra desvia itinerário de linhas de ônibus nas proximidades do Terminal de Rio Doce
• Liana Cirne pauta voto de aplauso à Parada da Diversidade na Câmara do Recife
Até o momento, não se sabem o nome e idade da vítima. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.
Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria do crime.
O homicídio consumado foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).