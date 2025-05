A- A+

Crime na Zona Sul Recife: mulher é encontrada morta com ferimentos de arma branca no bairro do Ibura Uma equipe do 19º BPM foi acionado para a ocorrência

Uma mulher foi encontrada morta no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. A identidade da vítima é desconhecida.

O corpo foi localizado nessa segunda-feira (26), em via pública, com ferimentos de arma branca.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, uma equipe do 19º BPM foi acionado para a ocorrência.

Na área, o efetivo confirmou o fato e isolou o local até a chegada dos órgãos competentes.

Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), o homicídio consumado foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", afirmou a corporação.

