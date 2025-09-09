Ter, 09 de Setembro

Recife: mulher é presa suspeita de cortar rosto de criança de 5 anos com lâmina

Ferido, menino foi transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife

Caso aconteceu na 3ª Travessa São Benedito - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 49 anos foi presa na tarde dessa segunda-feira (8) suspeita de cortar o rosto de uma criança de 5 anos com uma lâmina, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o caso aconteceu no último domingo (7), na 3ª Travessa São Benedito, durante uma briga entre vizinhas.

Ferido, o menino, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul, e transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Não há informações atualizadas sobre o atual estado de saúde da criança.

Na data, policiais militares do 19º BPM foram acionados para a ocorrência, realizaram rondas na área, mas não localizaram a mulher, que só foi presa nessa segunda (9), no bairro Ilha do Leite.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a suspeita foi autuada em flagrante delito e encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

