A- A+

Recife Recife: mulher é presa suspeita de roubar estabelecimento comercial durante arrastão em Boa Viagem Suspeita vive em situação de rua, perambulando no centro do Recife

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante suspeita de roubar uma loja localizada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), após o roubo realizado por um grupo, na manhã dessa segunda-feira (28), nas Lojas Americanas, as diligências foram iniciadas para identificar e prender os envolvidos.



A corporação informou que a suspeita vive em situação de rua, perambulando no centro do Recife.



A mulher foi localizada e presa na área central da capital pernambucana, por meio da 1ª Delegacia Seccional de Polícia de Santo Amaro.

De acordo com a PCPE, a presa confessou a autoria do crime e foi reconhecida pelo gerente do estabelecimento alvo da ação criminosa.



"Ela também é investigada por outros roubos e furtos em estabelecimentos comerciais da área central do Recife, no bairro da Boa Vista", afirmou a corporação.



O auto de flagrante delito foi lavrado e a suspeita, encaminhada para audiência de custódia.

Veja também