PERNAMBUCO No Recife, mulher leva golpes de facão dentro de casa, mas escapa com vida; ex-companheiro é preso Na ação, o suspeito tentou ainda agredir o atual companheiro da vítima, um homem de 39 anos, que também conseguiu fugir

Uma mulher escapou com vida após sofrer golpes de facão do ex-companheiro dentro de casa, no bairro dos Torrões, Zona Oeste do Recife, na noite dessa segunda-feira (31/03). Na ação, o suspeito tentou ainda agredir o atual companheiro da vítima, um homem de 39 anos. Ele também conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem, de 37 anos, inicialmente fugiu, mas depois foi localizado e preso em flagrante delito pelo efetivo.

"De acordo com relatos, as vítimas estavam no local quando o autor invadiu a casa e tentou agredir o homem, que conseguiu fugir. Em seguida ele lesionou a mulher com um facão e fugiu, mas foi localizado pelo efetivo policial, que o conduziu até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis", explicou a polícia, por meio de nota.

A vítima seguiu para uma unidade hospitalar onde recebeu atendimento médico.

O suspeito foi autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio e pela tentativa de homicídio. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

