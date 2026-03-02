A- A+

SINISTRO Recife: mulher morre após ser atropelada e ficar presa embaixo de carro depois de colisão Com o impacto da batida, um dos carros chegou a invadir um restaurante, que é onde a mulher estava e foi atingida

Uma mulher de 68 anos morreu após ser atropelada em uma colisão de dois carros, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, no último sábado (28/02).

Segundo os bombeiros, o corpo da vítima chegou a ficar preso embaixo de um dos veículos e precisou ser resgatado.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um grande congestionamento causado pelo sinistro na avenida Mascarenhas de Moraes. Com o impacto da colisão, um dos carros chegou a invadir um restaurante, que é onde a mulher estava e foi atingida. A informação é do g1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar dos esforços do efetivo, a mulher morreu ainda no local e a ocorrência foi finalizada por volta das 12h30.

"As equipes realizaram a retirada da vítima que se encontrava sob o veículo e iniciaram imediatamente as manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), mantendo o atendimento até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)", explicou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Procurada, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada e fez o isolamento do local. Uma segunda equipe também "seguiu com as partes envolvidas à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis".

Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) relatou à reportagem que as investigações do caso seguem em andamento.

