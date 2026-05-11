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encruzilhada Recife: idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ônibus na Avenida Norte Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco informou que o motorista da empresa Globo estava voltando para o terminal quando se deparou com um impacto na roda traseira do ônibus

Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada por um ônibus no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (11).

O atropelamento envolveu um coletivo da linha 642 - Córrego do Genipapo/Guabiraba, que trafegava na Avenida Norte.



Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) destacou que a ocorrência com a Transportadora Globo ocorreu por volta das 8h20 na Avenida Norte e resultou no falecimento de uma pessoa. O nome da vítima não foi divulgado.



"De acordo com informações preliminares, uma mulher teria passado mal e caído na via no momento em que um ônibus da linha 642 transitava pelo local. Assim que tomou conhecimento do fato, a empresa encaminhou uma equipe para acompanhar a ocorrência e prestar o suporte necessário", relaou a Urbana-PE.

"A Transportadora Globo lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima. A empresa permanece à disposição das autoridades competentes para contribuir com os esclarecimentos necessários e colaborar com a investigação do caso", reforçou a Unbana-PE.

Nas redes sociais, o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE) informou que o motorista da empresa Globo estava voltando para o terminal quando se deparou com um impacto na roda traseira do ônibus.

"Ao descer do veículo, percebeu que era uma senhora. A gente apurou os fatos aqui de antemão. Ela teria entrado numa loja de carro, uma oficina, e há relatos de funcionários que ela já estava passando mal, dizendo que estava com sintomas de tontura. Foi uma fatalidade. O sindicato tá solidário com a vítima e dando todo o suporte ao motorista que fez todo o procedimento tentando evitar, mas, infelizmente veio a acontecer", relatou o Sintro-PE.



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados ao local.



Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou, por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito, a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal.



"De acordo com relatos, uma mulher de 75 anos foi atropelada por um ônibus no bairro Encruzilhada, no Recife. A vítima foi a óbito no local. Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", destacou a PCPE.

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