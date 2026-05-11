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Recife: idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ônibus na Avenida Norte

Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco informou que o motorista da empresa Globo estava voltando para o terminal quando se deparou com um impacto na roda traseira do ônibus

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Atropelamento envolveu um coletivo da linha 642 - Córrego do Genipapo/Guabiraba, que trafegava na Avenida NorteAtropelamento envolveu um coletivo da linha 642 - Córrego do Genipapo/Guabiraba, que trafegava na Avenida Norte - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada por um ônibus no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (11). 

O atropelamento envolveu um coletivo da linha 642 - Córrego do Genipapo/Guabiraba, que trafegava na Avenida Norte.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) destacou que a ocorrência com a Transportadora Globo ocorreu por volta das 8h20 na Avenida Norte e resultou no falecimento de uma pessoa. O nome da vítima não foi divulgado.

"De acordo com informações preliminares, uma mulher teria passado mal e caído na via no momento em que um ônibus da linha 642 transitava pelo local. Assim que tomou conhecimento do fato, a empresa encaminhou uma equipe para acompanhar a ocorrência e prestar o suporte necessário", relaou a Urbana-PE.

"A Transportadora Globo lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima. A empresa permanece à disposição das autoridades competentes para contribuir com os esclarecimentos necessários e colaborar com a investigação do caso", reforçou a Unbana-PE.

Nas redes sociais, o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE) informou que o motorista da empresa Globo estava voltando para o terminal quando se deparou com um impacto na roda traseira do ônibus.

"Ao descer do veículo, percebeu que era uma senhora. A gente apurou os fatos aqui de antemão. Ela teria entrado numa loja de carro, uma oficina, e há relatos de funcionários que ela já estava passando mal, dizendo que estava com sintomas de tontura. Foi uma fatalidade. O sindicato tá solidário com a vítima e dando todo o suporte ao motorista que fez todo o procedimento tentando evitar, mas, infelizmente veio a acontecer", relatou o Sintro-PE.
 

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A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados ao local.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou, por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito, a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal.

"De acordo com relatos, uma mulher de 75 anos foi atropelada por um ônibus no bairro Encruzilhada, no Recife. A vítima foi a óbito no local. Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", destacou a PCPE.

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