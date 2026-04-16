Recife: mulher morre e homem fica ferido em colisão entre moto e carro no Pina
A mulher, que não teve nome ou idade divulgados, foi a óbito ainda no local, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu)
Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em uma colisão entre uma moto e um carro, na Rua Comendador Morais, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, na noite de quarta-feira (15).
A mulher, que não teve nome ou idade divulgados, foi a óbito ainda no local, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu).
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A mulher era passageira da motocicleta. Já o homem ferido, que tem 39 anos e pilotava o veículo, foi encaminhado a uma unidade hospitalar. Como seu nome não foi repassado à imprensa, no entanto, não é possível checar o estado de saúde.
Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o motorista do carro, um homem de idade desconhecida, "prestou esclarecimentos e foi liberado".
"A autoridade policial instaurou um inquérito por portaria e as investigações seguirão até a completa elucidação dos fatos", completou a corporação.