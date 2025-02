A- A+

VIOLÊNCIA Recife: mulher morre após cair de 1º andar; familiares contam que escutaram pedidos de socorro Jacqueline Severina do Nascimento, que trabalhava como massoterapeuta, foi encontrada no chão por familiares

Uma mulher de 46 anos morreu após cair do 1º andar de uma casa na Campina do Barreto, Zona Norte do Recife, nesse domingo (16).

A altura da queda foi de cerca de 3 a 4 metros. Antes, familiares e vizinhos escutaram pedidos de socorro e um barulho de queda. Ela estava em casa somente com o marido.

Jacqueline Severina do Nascimento, que trabalhava como massoterapeuta, foi encontrada no chão por familiares por volta das 15h30 do domingo.

Ensanguentada, ela foi socorrida inicialmente para a Policlínica Amaury Coutinho, no mesmo bairro. De lá, foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

A morte de Jacqueline foi confirmada por volta das 20h30, segundo a cunhada da vítima, Wanderléia Josefa Nascimento, em entrevista à Folha de Pernambuco.

A Polícia Civil de Pernambuco, em nota enviada nesta segunda-feira (17), disse que registrou o caso como "morte a esclarecer". Um Boletim de Ocorrência foi aberto no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", informou a corporação.

Pedidos de socorro

Wanderléia disse que, antes da queda de Jacqueline, ela chegou a enviar uma mensagem à filha, de 19 anos, informando ter chegado de uma viagem que havia feito no fim de semana para Aliança, na Zona da Mata Norte do Estado, onde participaria do aniversário de uma conhecida.

"Ela me disse que voltaria na segunda-feira. Ontem, eu estava em casa e por volta das 15h20, 15h30, ouvi por três vezes alguém gritando 'socorro'. Eu sabia a voz dela, mas esse chamado de socorro não era possível identificar a pessoa. Era como se tivesse alguma coisa muito fina tampando e não dava para identificar", contou Wanderléia, que mora no andar de baixo da casa.

Ao sair de casa, a cunhada perguntou a vizinhos, que também relataram ter escutado pedidos de socorro, mas não sabiam de onde vinha.

"Quando eu retorno para dentro da minha casa, eu escuto um barulho muito forte, estridente, de que algo tinha caído. Quando fui ver, era ela. Estava com o rosto para cima, muito sangue saindo pela boca, pelo nariz".

Velório no Recife e enterro no Interior

O velório de Jacqueline Severina do Nascimento está marcado para 19h desta segunda-feira em uma capela da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Recife.

O enterro será nesta terça-feira (18), em Buenos Aires, na Mata Norte de Pernambuco.

