Sequestro Recife: mulher sequestrada por homens armados é resgatada no bairro do Curado em carro roubado Vítima teria sido abordada por homens armados no momento que parou o carro na BR-408

Uma mulher que havia sido sequestrada foi resgatada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.



O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (9).



Segundo a corporação, a vítima teria sido abordada por homens armados no momento que parou o carro na BR-408 para olhar a temperatura do motor do veículo.



Em seguida, os criminosos obrigaram a mulher a entrar em outro carro com registro de roubo e fugiram ao avistar uma viatura da PRF.



Policiais do Grupo de Operações com Cães da PRF realizavam uma ronda na BR-232 e visualizaram um carro em atitude suspeita na rodovia.

"Quando a equipe se aproximou, o motorista acelerou e fugiu por alguns quilômetros, até abandonar o veículo na entrada de uma comunidade", afirmou a PRF.



Dentro do veículo estava a vítima do sequestro que, segundo a corporação, estava bastante assustada e relatou o que aconteceu.



Em consulta, a equipe descobriu que o veículo era clonado e havia sido roubado no dia 27 de março, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.



A vítima e o carro recuperado foram encaminhados ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.



Ninguém foi preso até o momento.

