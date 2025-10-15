A- A+

Investimento Recife assina acordos de cooperação com Nantes e inaugura pavilhão francês no Pátio de São Pedro Nova colaboração prevê o investimento de mais de R$ 15 milhões na capital pernambucana

A cidade do Recife e a cidade francesa de Nantes firmaram mais dois novos acordos de cooperação nesta quarta-feira (15).

Em evento realizado no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, área central do Recife, as duas cidades oficializaram o investimento de mais de R$ 15 milhões em obras de requalificação urbana no centro da capital pernambucana.

A cerimônia também contou com a inauguração do Pavilhão França-Brasil, um espaço cultural instalado no próprio Pátio de São Pedro, que integra a programação do festival Rec’n’Play 2025 e oferece uma série de programações culturais e gastronômicas abertas ao público até o próximo sábado (18).

Pavilhão francês é inaugurado no Recife. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito do Recife, João Campos; a chefe do gabinete do Recentro, Ana Paula Vilaça; o diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Dominique Hautbergue; o vice-presidente da Nantes Metropole, Antony Berthelot; o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain; e outras autoridades do Recife e da França.

Investimento de mais de R$ 15 milhões

Durante a cerimônia, foi assinado o financiamento do projeto FICOL 2, que prevê investimento de cerca de 2,5 milhões de Euros, equivalente a mais de R$ 15 milhões em ações de reabilitação urbana, inclusão social e transição ecológica no centro histórico da capital pernambucana.

O novo financiamento internacional será viabilizado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), por meio do programa FICOL (Facilidade de Financiamento das Coletividades Territoriais Francesas).

O recurso dará continuidade às ações iniciadas no Recife com o projeto Viver o Urbano Caminhando e Ocupando (Vuco), que requalificou trechos do centro, entre a Praça da Independência e o Pátio de São Pedro, com foco em mobilidade, segurança e inclusão social.

João Campos comemorou o novo acordo firmado entre as duas cidades e destacou a “sinergia” com os investimentos feitos pela prefeitura.

“É muito bom a gente poder ter uma capacidade colaborativa entre as nossas cidades e os nossos países. Estamos celebrando algo concreto. Esse investimento tem uma sinergia com o que estamos fazendo para estruturar o desenvolvimento da cidade, desde a lei de uso e ocupação do solo, aprovada recentemente, o incentivo à moradia, a restauração do patrimônio histórico, que as pessoas possam empreender no centro, desenvolver tecnologia, trabalhar e morar aqui. Isso faz a diferença”, comentou João Campos.

Prefeito do Recife, João Campos, valorizou a realção entre Recife e Nantes. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O projeto também contempla ações voltadas à acessibilidade, segurança e equidade de gênero, como destacou o vice-presidente da Nantes Metropole, Antony Berthelot.

“Nantes e Recife têm muito em comum. Gostamos de dizer que somos cidades-irmãs. O primeiro compromisso que queremos aqui é uma cidade para todos e todas. Estamos comprometidos em aumentar o apoio à proteção e a inclusão no maior número de mulheres, pessoas de todas as cores, de LGBTs e PCDs”, afirmou.

Pavilhão Francês

A parceria entre o Consulado Geral da França no Recife e a Prefeitura também proporcionou a inauguração do Pavilhão Francês no Pátio de São Pedro que oferece uma série de programações culturais e gastronômicas abertas ao público.

A iniciativa foi financiada pelo edital do Institut Français e contou com investimento de 23 mil euros, somando-se a mais de R$ 500 mil aplicados pelo governo francês em diversas ações no evento.

Projetado por Martin Duplantier, ex-presidente da Arquitetura e Maîtres d’Ouvrage (AMO) e curador associado da Bienal de Veneza 2025, o pavilhão traz o tema “Viver Com / Living With”, propondo uma reflexão sobre a convivência da arquitetura com contextos desafiadores como o patrimônio, o meio ambiente e as zonas de conflito.

“É uma grande honra e orgulho poder participar da inauguração do Pavilhão Francês da Bienal de Veneza. É uma reflexão sobre a capacidade da arquitetura de se adaptar à imprevisibilidade do mundo. A ação é parte da temporada França-Brasil, que este ano celebra 200 anos de relações diplomáticas”, explicou o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain.

Missão oficial

A Missão de Nantes no Recife teve caráter institucional, técnico e político, reunindo autoridades, gestores e especialistas das duas cidades para acompanhar o início da execução do projeto, trocar experiências sobre reabilitação de áreas centrais e fortalecer o diálogo sobre políticas públicas urbanas inovadoras.

Dentro da programação das atividades neste ano, a comitiva francesa terá uma série de reuniões e encontros com secretarias e órgãos municipais, como a de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia; da Mulher; Turismo e Lazer; Desenvolvimento Econômico; Gabinete do Centro do Recife; e o Gabinete de Inovação Urbana; além de entidades, como o Porto Digital, ARIES (Agência Recife para Inovação e Estratégia), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), dentre outras instituições.

Desde 2003, Recife e Nantes mantêm uma cooperação internacional com destaque em inovação urbana e sustentabilidade. Foi renovada oficialmente em 2023 com a assinatura de um novo acordo-quadro de cooperação internacional, válido até 2027. Essa relação se firma como referência em diplomacia entre cidades, inovação urbana e articulação internacional.



Veja também