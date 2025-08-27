A- A+

Ação Recife: Neoenergia inicia operação para remover cabos irregulares em postes na Rua da Mangabeira Até o final da semana, uma limpeza completa deve ser realizada para retirar equipamentos instalados fora dos padrões técnicos exigidos

Uma operação de ordenamento na rede elétrica foi iniciada na Rua da Mangabeira, no bairro da Mangabeira, Zona Norte do Recife, ao longo desta semana pela Neoenergia Pernambuco.

A ação tem o intuito de retirar os cabos de telecomunicações instalados de maneira irregular em postes da via. Até o momento, aproximadamente uma tonelada de cabos já foram retirados pelos técnicos da empresa, além de equipamentos de 15 empresas clandestinas de Internet.

A distribuidora ainda deve fazer uma limpeza completa nas estruturas com a retirada de equipamentos que não possuem contrato de uso com a empresa ou foram instalados fora dos padrões técnicos exigidos pelo setor elétrico até o final da semana.

Com a iniciativa, os riscos de acidentes e incêndios são reduzidos de forma significativa, o que contribui com uma maior segurança para os moradores da rua e com a qualidade da energia elétrica fornecida.

A escolha da Rua da Mangabeira para a ação se deve à presença de muitos cabos de redes de telecomunicações desnivelados, fora do padrão e clandestinos na via.

“Estamos promovendo uma limpeza geral para evitar acidentes com a população, incêndios ou interrupções no serviço”, explicou o gerente de operação da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

No primeiro semestre de 2025, a Neoenergia Pernambuco retirou cerca de 60 toneladas de cabos irregulares de aproximadamente 13,5 mil postes em todo o Estado. Além disso, mais de mil caixas de internet clandestinas foram eliminadas das estruturas.

Nos últimos três anos, foram retiradas 244 toneladas de cabos, sendo 104 toneladas em 2024, 70 em 2023 e 70 em 2022. A expectativa é que esse número cresça na segunda metade de 2025.

Veja também