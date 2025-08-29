Recife: Neoenergia realiza retirada de cabos irregulares na Ponte da Caxangá nesta sexta-feira (29)
Os trabalhos foram iniciados às 9h e seguem até a conclusão dos serviços
A Neoenergia Pernambuco iniciou o ordenamento da rede elétrica da Ponte da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, nesta sexta-feira (29).
Serão retirados todos os cabos de telecomunicações que estão instalados irregularmente no local, sem a permissão da distribuidora. A prática tem o intuito de reduzir acidentes com a população e os incêndios em postes próximos à ponte.
Outro motivo para a retirada dos cabos, até mesmo aqueles que possuem a liberação da Neoenergia para sua utilização, é a segurança. Cabos desnivelados ou partidos, rolos de cabos acumulados ou instalados em altura indevida, ou qualquer outro ponto que gere insegurança para as pessoas, também serão retirados.
O ordenamento das redes faz parte de um programa da distribuidora.
“Os postes não podem ser utilizados à revelia, pois existe todo um estudo para saber se ainda existe espaço na estrutura, se ela aguenta a tração dos fios e se não gera nenhum tipo de risco para a população. Qualquer empresa que instala caixas de internet ou cabos à revelia está colocando a vida das pessoas em risco”, afirmou o gerente Operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.
Os trabalhos seguem até a conclusão dos serviços.