Serviço Recife: Neoenergia realiza retirada de cabos irregulares na Ponte da Caxangá nesta sexta-feira (29) Os trabalhos foram iniciados às 9h e seguem até a conclusão dos serviços

A Neoenergia Pernambuco iniciou o ordenamento da rede elétrica da Ponte da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, nesta sexta-feira (29).

Serão retirados todos os cabos de telecomunicações que estão instalados irregularmente no local, sem a permissão da distribuidora. A prática tem o intuito de reduzir acidentes com a população e os incêndios em postes próximos à ponte.

Outro motivo para a retirada dos cabos, até mesmo aqueles que possuem a liberação da Neoenergia para sua utilização, é a segurança. Cabos desnivelados ou partidos, rolos de cabos acumulados ou instalados em altura indevida, ou qualquer outro ponto que gere insegurança para as pessoas, também serão retirados.

O ordenamento das redes faz parte de um programa da distribuidora.

“Os postes não podem ser utilizados à revelia, pois existe todo um estudo para saber se ainda existe espaço na estrutura, se ela aguenta a tração dos fios e se não gera nenhum tipo de risco para a população. Qualquer empresa que instala caixas de internet ou cabos à revelia está colocando a vida das pessoas em risco”, afirmou o gerente Operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

Os trabalhos seguem até a conclusão dos serviços.



