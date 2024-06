Recife no Mundo inicia embarque de intercambistas nesta quinta (27)

A- A+

O Recife no Mundo deu início aos embarques dos primeiros grupos de intercambistas contemplados pelo programa, que oferta curso de língua e intercâmbio para a Rede Municipal de Ensino do Recife, nesta quinta-feira (27).

Um grupo de 30 estudantes e 10 professores embarcaram rumo à Inglaterra e aos Estados Unidos, respectivamente.

O grupo de estudantes ficará hospedado em Londres, na Inglaterra, para realizar o intercâmbio na instituição Middlesex University, onde terão a oportunidade de trocar experiências e aprimorar o idioma.

"Somos a primeira cidade do Brasil a conceber um programa nesse formato, onde os alunos irão passar o período de verão, que é o mês de julho, em países de língua inglesa. Com certeza, os estudantes irão trazer suas experiências para compartilhar com os amigos da escola, incentivando que outros jovens participem do programa ao longo dos próximos anos”, afirmou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

Já os professores deverão aperfeiçoar o uso da língua, bem como a metodologia de ensino para aplicação das aulas de língua inglesa em sala de aula.

Os docentes estarão hospedados em Carbondale, em Illinois, Estados Unidos, com a realização do intercâmbio na Southern Illinois University. É importante destacar que o intercâmbio ocorrerá durante todo o mês de julho.

“Esse é um momento muito especial para a Educação do Recife. Fizemos o embarque do nosso primeiro grupo de estudantes e professores para o exterior, por meio do programa de intercâmbio Recife no Mundo. É realmente um dia muito especial para os estudantes e suas famílias e para todos nós que fazemos a educação do Recife, gestores de escola e professores", destacou o secretário.

Recife no Mundo

A Capital pernambucana é pioneira a nível nacional no intercâmbio no formato “summer camp” - que utiliza o período de um mês de férias para aprimorar um idioma - e para estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e professores.

Lançado em agosto de 2023, o Recife no Mundo oferta à Rede Municipal de Ensino, de forma gratuita, curso de língua inglesa e a experiência de um intercâmbio internacional.

“Podemos dizer que estamos colhendo os frutos do que foi semeado lá trás. Chegou o dia da concretização do que foi planejado e iniciado no ano passado. O programa foi criado em agosto de 2023 pelo prefeito João Campos e a partir de setembro já demos início às inscrições dos estudantes interessados. Em novembro, começamos o curso de inglês e, logo em seguida, a seleção para o intercâmbio", pontuou Fred Amancio.

A iniciativa está concretizando a necessidade de proporcionar o aperfeiçoamento e a habilidade comunicativa dos participantes no idioma estrangeiro, promovendo a inserção em outras culturas e abrindo novas possibilidades através da comunicação.

Incentivar a aprendizagem de uma língua estrangeira e contribuir para o desenvolvimento acadêmico, cultural e social dos estudantes e professores da rede municipal do Recife também é outro importante objetivo do projeto.

Foram contemplados com os cursos de língua inglesa do programa um grupo de 1000 estudantes dos Ensino Fundamental Anos Finais e 50 professores da Rede Municipal de Ensino do Recife.

"Dos mil estudantes participantes do curso, 100 foram selecionados. Desses, 35 deles irão para o Canadá; 35 para os Estados Unidos; e 30 para a Inglaterra, além dos dez professores que irão também para os Estados Unidos. Hoje, comemoramos o primeiro embarque da primeira dessas turmas de intercambistas do programa Recife no Mundo”, explicou a coordenadora do Programa, Renata Serpa.

Os recifenses no mundo

Arthur Miguel, de 14 anos, é estudante da Escola Municipal da Iputinga e esteve entre os alunos que embarcaram para a Inglaterra. Alegre com a oportunidade do intercâmbio, também não escondia o nervosismo de encarar sua primeira viagem de avião.

“Estou ansioso para entrar na aeronave e muito animado para conhecer um novo país, uma nova cultura, uma nova região. Eu pretendo estudar bastante lá, aperfeiçoar ainda mais meu inglês e quero aproveitar bastante essa viagem”, disse o estudante.

Já o pai do estudante Vinícios Bezerra, de 14 anos, aluno da Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano, Josenildo Bezerra, foi acompanhar o embarque do filho no aeroporto. Sem segurar a emoção, aproveitou o momento de despedida para elogiar a perseverança do garoto.

“Meu filho está aqui pelo esforço dele. Ele estudou, se dedicou ao curso de inglês, estudava todos os dias e foi selecionado. Tenho certeza que essa viagem será ótima, uma oportunidade única. Nós, como pais, temos a responsabilidade de sempre incentivar nossas crianças a estudarem, a se dedicarem e lutarem por seus sonhos”, comentou Josenildo.

A professora Juliana Santana, 33, da Escola Municipal Poeta Jonatas Braga, faz parte da equipe de professores que embarcou na empreitada internacional.

“Para mim, o Programa Recife no Mundo é a realização de um sonho. Este investimento na educação é muito importante e veio no momento certo para nós, tanto professores quanto estudantes, e, com certeza, a experiência irá mudar nossas vidas. A expectativa é conseguir trazer muita qualidade para a sala de aulas e desenvolvimento tecnológico”, disse ela.

O foco do Recife no Mundo é o aprendizado

A viagem aos países de língua inglesa chega como um complemento de todo o aprendizado durante o período de aulas do curso de língua inglesa.

O objetivo é desenvolver com nativos tudo o que foi aprendido em sala, além de trabalhar as relações interpessoais, troca de experiências, conhecimento de novas culturas e o desenvolvimento de aptidões que vão além do universo acadêmico. Permitindo aos estudantes e profissionais, um retorno ao país de origem com a bagagem repleta de novas vivências, mais independência e consciência cultural, social e de mundo.

“É importante destacar que os custos do curso de língua e do intercâmbio serão integralmente pagos pela prefeitura, por meio da Secretaria de Educação do Recife. O programa também oferece passaporte e visto, kit viagem, estadia em dormitório, curso de língua inglesa, seguro saúde e todo apoio da secretaria. Uma experiência única para os nossos estudantes e professores”, ressaltou o secretário Fred Amancio.

Próximos embarques

Os próximos embarques do Recife no Mundo serão com os estudantes que seguirão para os Estados Unidos e Canadá, no dia 2 de julho, às 10h e às 15h30, respectivamente.

