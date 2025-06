Recife no Mundo: reunião pré-embarque para orientar intercambistas acontece nesta quarta-feira (11)

A- A+

A Prefeitura do Recife irá realizar, nesta quarta-feira (11), uma reunião de pré-embarque do Programa Recife no Mundo 2025. A ação acontecerá no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul da cidade.

A atividade reunirá estudantes e professores que viajarão para o Canadá, Inglaterra e Estados Unidos no mês de julho, com objetivo de preparar os intercambistas para a experiência no exterior.

Durante a ação, serão oferecidas orientações práticas sobre embarque, documentação, organização da bagagem e adaptação ao país de destino.

Além disso, os participantes receberão seus kits de viagem e poderão tirar dúvidas diretamente com a equipe de coordenação do programa.

O evento contará com a presença de autoridades e representantes de instituições nacionais e internacionais. Entre eles, o prefeito do Recife, João Campos, e a secretária de Educação, Cecília Cruz.

Parceria

Um dos destaques desta edição do Programa Recife no Mundo foi a parceria com a Receita Federal, que doou smartphones e mochilas para os estudantes selecionados do programa.

Serviço

Reunião pré-embarque Programa Recife no Mundo

Local: Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu

Quando: quarta-feira, 11 de junho

Horário: 8h30



