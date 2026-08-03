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Zona Sul Recife: novo pontilhão entregue em Boa Viagem facilita acesso à Via Mangue; confira Nova estrutura, que fica sobre o Canal de Setúbal e conecta a Avenida Boa Viagem à Rua João Cardoso Aires, foi entregue nesse domingo (2)

Motoristas que circulam pelo bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, passam a contar com um novo pontilhão que facilita o acesso à Via Mangue.



A nova estrutura, que fica sobre o Canal de Setúbal e conecta a Avenida Boa Viagem à Rua João Cardoso Aires, foi entregue nesse domingo (2), pela prefeitura da capital pernambucana, que também implantou um sistema binário de circulação.



O pontilhão possibilita o acesso facilitado à Avenida Marechal Juarez Távora, que tem conexão direta com a Via Mangue.

Também foi implantado um sistema binário de circulação | Foto: Helia Scheppa/PCR

Segundo a gestão, a obra recebeu aporte de R$ 1,6 milhão e integra um conjunto de intervenções viárias na região voltadas a melhorar a fluidez do trânsito e oferecer deslocamentos mais seguros para motoristas, ciclistas e pedestres.



O pontilhão tem 27,8 metros de extensão e 16,5 metros de largura, com três faixas de rolamento no sentido praia-subúrbio, além de ciclofaixa bidirecional e calçadas para pedestres nos dois lados.

A obra também incluiu sinalização vertical e horizontal e foi executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

Com a implantação do sistema binário, o tráfego no sentido oposto será realizado pela Rua Baltazar Passos.



"O modelo consiste na organização de duas vias próximas e paralelas em sentidos únicos e opostos, permitindo uma distribuição mais ordenada dos fluxos de veículos e contribuindo para a melhoria da circulação na região", ressaltou a prefeitura.



A estrutura se soma a outras duas já entregues na região, formando um conjunto de intervenções voltado a ampliar as alternativas de deslocamento na Zona Sul.

Pontilhão fica sobre o Canal de Setúbal | Foto: Reidson Filho/PCR

Agentes e orientadores de trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) atuarão na região para ordenar a circulação durante os primeiros dias de funcionamento do novo pontilhão.



Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

Três pontilhões em Boa Viagem

Além do pontilhão inaugurado nesse domingo, a região conta com outras duas estruturas do tipo, que ampliaram o acesso à Avenida Boa Viagem nos dois sentidos da via.



O primeiro pontilhão entregue interliga as ruas Copacabana e Luiz Pimentel, atravessando o Canal do Jordão. Já o segundo, conecta as ruas Cônego Romeu e Engenheiro Zael Diógenes, sobre o Canal de Setúbal.

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