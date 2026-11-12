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RECIFE Recife Nutre realiza ação de atendimento a famílias de crianças beneficiárias Programação inclui vacinação, avaliações nutricionais, atualização do Cadastro Único e orientações sobre cuidados na primeira infância

O Programa Recife Nutre realiza, nesta quinta-feira (12), o terceiro dia da ação voltada às famílias de crianças beneficiárias da distribuição de fórmulas infantis.

A iniciativa reúne serviços de saúde, assistência social e educação no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), no bairro do Torreão, Zona Norte do Recife.

A programação inclui avaliações nutricionais, vacinação, atualização do Cadastro Único e orientações sobre alimentação e desenvolvimento infantil.

Ações

A mobilização desta semana, realizada nos dias 10 e 12 de novembro, atende responsáveis por crianças de 6 a 12 meses, contempladas pela Fórmula 2 do programa.

Uma nova etapa está prevista para 1º e 3 de dezembro, desta vez para famílias de bebês de 0 a 6 meses, beneficiários da Fórmula 1. Os atendimentos são exclusivos para quem já participa do Recife Nutre.

Durante a ação, as famílias recebem as fórmulas infantis e orientações sobre alimentação adequada. Também são realizadas avaliações do consumo alimentar e do desenvolvimento das crianças, além da aplicação de vacinas, conforme a disponibilidade das equipes e dos insumos.

As atividades também incluem orientações sobre cuidados na primeira infância e estímulos ao brincar | Foto: Douglas Fagner/PCR

O atendimento inclui ainda serviços do Cadastro Único, como inscrição, atualização de dados e informações sobre benefícios sociais.

“Nesta segunda edição, aprimoramos a iniciativa para oferecer mais serviços, qualificar os atendimentos e fortalecer a integração entre as políticas públicas municipais. Nosso objetivo é reunir, em um único espaço, diferentes atendimentos, avaliações, orientações e encaminhamentos, facilitando o acesso das famílias aos serviços da Prefeitura e ampliando o cuidado com as crianças e seus responsáveis. Dessa forma, complementamos o acompanhamento já realizado pelo Recife Nutre e fortalecemos a atenção integral à primeira infância”, destacou Pâmela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife.

Acesso ao programa

Coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), o Recife Nutre atende bebês de até 12 meses que não podem receber leite materno por motivos de saúde ou condições sociais e precisam de fórmula infantil.

O benefício é destinado a famílias residentes no Recife em situação de vulnerabilidade ou risco social.

A solicitação deve ser feita presencialmente em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), sendo necessário apresentar certidão de nascimento do bebê, RG e CPF do responsável, comprovante de residência atualizado e Número de Identificação Social (NIS) ativo no Cadastro Único.

Quando a necessidade da fórmula estiver relacionada a questões de saúde, também é exigido laudo, receita ou encaminhamento de um profissional da área.

Entre as situações consideradas pelo programa estão o uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, a ausência ou insuficiência de leite materno, o falecimento da mãe, a adoção e os casos em que a criança está sob os cuidados de outro familiar.

Após a solicitação, a equipe técnica da SAS avalia cada caso. Quando aprovado, o bebê passa a receber as fórmulas e o acompanhamento nutricional.

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