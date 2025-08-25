Recife: Obra da Compesa interdita rua entre a Av. Conselheiro Aguiar e Domingo Ferreira, no Pina
Serviço acontece na Rua Pereira da Costa
A Rua Pereira da Costa, localizada no trecho entre as Avenidas Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira, no Pina, Zona Sul do Recife, está interditada, a partir desta segunda-feira (25), para a realização de uma obra de drenagem da Compesa.
Durante a interdição, os motoristas que desejarem realizar o retorno deverão utilizar a Rua Vinte e Seis de Janeiro como rota alternativa.
De acordo com a Compesa, a previsão é de que os serviços sejam concluídos em um prazo de 15 dias.
Leia também
• Olinda: jovem negro prova ser dono de bicicleta com nota fiscal após acusação de furto em mercado
• Felca: polícia prende em Pernambuco suspeito de ameaçar youtuber que denunciou adultização
• Nora do ex-deputado estadual Ciro Coelho morre em acidente de carro em Cabrobó
Agentes de trânsito e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão posicionados na área da intervenção para auxiliar a circulação e promover a segurança viária.
Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.
Com informações da assessoria