Zona Sul

Recife: Obra da Compesa interdita rua entre a Av. Conselheiro Aguiar e Domingo Ferreira, no Pina

Serviço acontece na Rua Pereira da Costa

Compesa realiza obra na Rua Pereira da Costa, no PinaCompesa realiza obra na Rua Pereira da Costa, no Pina - Foto: Google Street View/Reprodução

A Rua Pereira da Costa, localizada no trecho entre as Avenidas Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira, no Pina, Zona Sul do Recife, está interditada, a partir desta segunda-feira (25), para a realização de uma obra de drenagem da Compesa.

Durante a interdição, os motoristas que desejarem realizar o retorno deverão utilizar a Rua Vinte e Seis de Janeiro como rota alternativa. 

De acordo com a Compesa, a previsão é de que os serviços sejam concluídos em um prazo de 15 dias.

Agentes de trânsito e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão posicionados na área da intervenção para auxiliar a circulação e promover a segurança viária. 

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

Com informações da assessoria

