RECIFE Chuvas: Prefeitura do Recife investe R$ 8,5 mi em obra de contenção de encosta em Nova Descoberta Intervenção irá beneficiar diretamente cerca de 350 moradores; previsão de conclusão é para o segundo semestre

Com investimento de R$ 8,5 milhões, a Prefeitura do Recife (PCR) executa uma obra de contenção definitiva de encosta no bairro de Nova Descberta, na Zona Norte da capital pernambucana.

A intervenção, que começou a ser feita no ano passado, irá beneficiar diretamente cerca de 350 moradores da área. A previsão de conclusão é para o segundo semestre.

A obra é executada na rua João Sérgio de Melo, no Córrego do Beiju. O prefeito do Recife, João Campos, vistoriou o andamento das obras nesta quarta-feira (21), dia de fortes chuvas na cidade.

"Já temos uma primeira etapa do muro concluída e agora começamos a segunda, que é a parte de cima. E também vamos avançar na lateral. Essa é uma encosta muito alta, então há um desnível muito grande e além da obra de proteção de encosta da escadaria, faremos um sistema de drenagem na rua central da parte de baixo para que toda a água que vai ser coletada dessa área seja canalizada pela rua", explicou o prefeito.

Ainda segundo o gestor, a intervenção faz parte do plano de investimento da cidade no programa Ação Inverno.

A técnica empregada na obra é conhecida como solo grampeado, método que usa barras de aço e concreto para estabilizar o terreno, de forma a prevenir deslocamentos de grandes massas de terra.

A execução inclui quase 17 mil metros de grampo e 3,4 mil m² de concreto projetado, bem como 1,7 mil m² de biomanta vegetal, material que ajuda a reter a umidade e contribui para a fixação da vegetação e reforço da estabilidade do solo.

Investimento na obra é de R$ 8,5 milhões | Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

A proteção do talude também prevê 84 metros de grampo de sacrífico. O projeto ainda tem, no plano de trabalho, a construção de oito muros de arrimo, totalizando 303 m², 485 metros de canaleta de drenagem e 96 m² de piso em concreto.

Também estão previstos 431 metros de corrimão com guarda-corpo, outros seis metros de guarda-corpo isolado e 155 metros de escadaria.

Atualmente, o Recife conta com outras 24 intervenções de contenção definitiva de encosta em andamento, ampliando a proteção para mais 4 mil pessoas, com um aporte de R$ 87 milhões.

