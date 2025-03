Recife: obra emergencial de drenagem causa interdição no bairro da Madalena

A- A+

Uma obra emergencial de drenagem iniciada neste domingo (16) na avenida Beira Rio, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, interditou a via na altura do cruzamento com a rua Padre Anchieta.

Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), responsável pela obra, a conclusão deverá acontecer na quarta-feira (26).

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que, durante os serviços, os condutores que vierem da rua Padre Anchieta e quiserem acessar a avenida Beira Rio devem seguir pela rua Antônio Rabelo, entrar na rua Clóvis Bevilácqua para, então, chegar à avenida Beira Rio.

A obra visa reparar um abatimento na via causado por chuvas e maré alta. Uma equipe da Emlurb foi ao local neste domingo para iniciar os reparos do dano na rede de drenagem de águas pluviais que surgiu na via.

Durante o período da obra agentes e orientadores da CTTU irão organizar e orientar a população.

