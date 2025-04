Recife: obra para implantação de tubulação de grande porte no bairro de Afogados afeta tráfego

A- A+

A implantação de uma tubulação de grande porte pertencente ao sistema de esgotamento sanitário afetará o tráfego de veículos no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, a partir desta segunda-feira (7).



A colocação de um coletor tronco será realizada pela BRK, parceira da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), na rua Nicolau Pereira, onde serão assentados cerca de 500 metros de tubulações no trecho entre a Estrada dos Remédios e a rua Imperial.



Com a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Cabanga, devem ser beneficiados 38 mil moradores dos bairros de Joana Bezerra, Coque, Cabanga e, posteriormente, Pina e parte do Prado e Bongi.



Segundo a Compesa, a mobilização para início da obra começa às 8h. Já os serviços serão feitos no período noturno, das 19h às 5h, de segunda a sábado, com previsão de finalização até 11 de agosto, devido ao porte da rede e interferências que existem no local.

No período da manhã, uma faixa da via será utilizada para armazenamento do material da obra. Já no turno da noite, durante os serviços, as duas faixas serão interditadas. "Essa estratégia foi desenvolvida para causar o menor impacto possível no trânsito, que é intenso nessa área", destacou a Compesa.



A ação utilizará o método de vala aberta, onde a rede, com 800 milímetros de diâmetro, será implantada a uma profundidade média de 3,55 metros. "A execução desta obra conta com alguns desafios, como a implantação de rede de esgoto a uma profundidade elevada e o nível alto do lençol freático, demandando o uso de sistemas de ponteiras para rebaixamento, além de possuir interferências com outras redes de serviços", destacou a empresa.



A Compesa reforça que os motoristas que trafegam na área devem prestar atenção à sinalização no local e utilizar a faixa que estiver livre para circulação.

