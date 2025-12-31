A- A+

Mobilidade Recife: obras da Ponte Júlia Santiago entram na reta final com 94% de execução Nova ponte sobre o Rio Tejipió ligará os bairros de Areias e Imbiribeira e será a maior estrutura do tipo construída no Recife em quatro décadas, reduzindo em até 40% o tempo de deslocamento entre as Zonas Sul e Oeste

A construção da Ponte Júlia Santiago, que vai conectar os bairros de Areias e Imbiribeira, cruzando o Rio Tejipió, entrou na reta final e chegou a 94% de execução. Nesta quarta-feira (31), o prefeito João Campos e o vice-prefeito Victor Marques vistoriaram o andamento dos trabalhos.

A intervenção pretende transformar a mobilidade urbana da região e vem sendo executada pela Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), com investimento total de R$ 106 milhões, financiado em parte pela Caixa Econômica Federal e com contrapartida do Município.

"A ponte já está praticamente pronta. O que estamos fazendo agora é finalizando o complexo viário para garantir que esse sonho de muitos anos se torne uma realidade. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos os trabalhadores envolvidos nessa obra, que vêm se dedicando tanto a essa construção estratégica da nossa cidade", ressaltou João Campos.

Prefeito do Recife, João Campos, fiscaliza obra da ponte Júlia Santiago, entre o bairro de Areias e Imbiribeira - Foto: Divulgação/PCR

A expectativa é que a obra reduza em até 40% o tempo de deslocamento entre pontos estratégicos da região, beneficiando milhares de pessoas que circulam diariamente entre bairros das Zonas Sul e Oeste. Etapa essencial para a estrutura da ponte, a concretagem do tabuleiro foi concluída. Estão sendo concretados os passeios e as estruturas de separação entre a pista de rolamento e o passeio.

As próximas etapas incluem a execução da junta de dilatação e os aterros dos encontros da ponte com as vias existentes. Já está sendo preparado o aterro no encontro com a Avenida Engenheiro Alves de Souza.

Foram concluídas a fundação, com a cravação de estacas em todos os apoios, e a instalação das 56 vigas que sustentam a estrutura da ponte. Também foi finalizada a instalação das pré-lajes, que preenchem os espaços entre as vigas já lançadas. Além disso, todas as 14 vigas transversinas foram concretadas e o processo de protensão, técnica utilizada para aumentar a resistência do concreto, também está concluído.

Ponte Júlia Santiago, entre os bairros de Areias e Imbiribeira, já recebe os ajustes finais para inauguração em 2026 - Foto: Divulgação/PCR

Na Avenida Engenheiro Alves de Souza, já foram concluídos os serviços de pavimentação, calçadas, drenagem e instalação de rede de telecomunicações no trecho entre as avenidas Pinheiros e Mascarenhas de Moraes. Neste momento, estão sendo instalados os pisos táteis e intertravados.

Por sua vez, na Avenida Tapajós, as equipes trabalham no alargamento da via, com terraplenagem, instalação de meio-fio, concretagem de calçadas, recomposição de pavimento. Foram concluídos a implantação de uma nova rede de drenagem, o remanejamento de redes existentes e a implantação de infraestrutura para embutimento de redes de telecomunicações, assim como a primeira camada de pavimentação em um dos trechos.

Estrutura

Iniciada em outubro de 2023, a Ponte Júlia Santiago será a maior estrutura do tipo construída no Recife nos últimos 40 anos. Com conclusão prevista para 2026, a nova ponte terá 20,4 metros de largura, quatro faixas de rolamento, duas faixas exclusivas para pedestres e uma ciclofaixa, promovendo uma ligação direta entre as avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes e transformando a mobilidade entre as Zonas Sul e Oeste da cidade.

A intervenção prevê também um conjunto de melhorias viárias que inclui o alargamento das avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza, que estão sendo ampliadas para duas faixas por sentido, em trechos de 908 metros e 1.060 metros, respectivamente. Ambas ganharão novo paisagismo e urbanização, com ciclofaixa bidirecional, 13 novos abrigos de ônibus, melhorias na iluminação pública, calçadas requalificadas com piso em concreto intertravado e o plantio de 350 árvores.

Júlia Santiago

A nova ponte presta homenagem a Júlia Santiago, primeira mulher eleita vereadora do Recife, em 1947, referência na luta pelos direitos dos trabalhadores e símbolo de resistência e coragem durante a Ditadura. Natural de São Lourenço da Mata, destacou-se no movimento trabalhista, atuando na fundação do Sindicato da Fiação e Tecelagem de Pernambuco e na luta pelos direitos dos trabalhadores.



Com informações da assessoria

