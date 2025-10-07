A- A+

ZONA OESTE Recife: obras provocam mudanças no trânsito de Afogados a partir desta terça-feira (7); entenda Desvios temporários alteram a passagem de veículos de ruas no bairro da Zona Oeste da capital

Obras vão alterar o trânsito do bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, a partir desta terça-feira (7). Desvios temporários serão realizados pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) para minimizar os impactos das intervenções.

A CTTU informou que um serviço da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) causará uma mudança na Rua João Ivo da Silva, com interdição na faixa da esquerda no trecho entre as ruas Dona Maria Vieira e Padre Teófilo Tworz.

O desvio deve durar uma semana e será causado pela execução da obra de um novo pontilhão nas vias. Os veículos que vierem da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho deverão realizar o desvio pela Rua Dona Maria Vieira e seguir até a Estrada dos Remédios, que contará com a implantação temporária de uma mão inglesa.

Após o ponto da obra, os condutores devem retornar à Rua João Ivo da Silva pela Rua Padre Teófilo Tworz. A faixa exclusiva de ônibus neste trecho estará desativada durante a execução dos trabalhos.

Segundo a CTTU, agentes de trânsito e orientadores estarão posicionados na área da intervenção para auxiliar a circulação e promover a segurança viária.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800 081 1078.

Compesa

Outra intervenção realizada em Afogados é executada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), em parceria com a empresa BRK. O serviço tem o intuito de expandir o sistema de esgotamento sanitário no Recife.

Equipes da Compesa já iniciaram os trabalhos na Rua da Paz, no trecho entre a Rua Nicolau Pereira e a Rua João Carlos Guimarães.

Até o momento, foram implantados 82 metros de tubulações, de um total de 213 metros previstos.

Por se tratarem de ações de alta complexidade, as obras têm previsão de término até 19 de dezembro. O prazo mais extenso decorre de fatores técnicos como a dimensão das novas tubulações.

Com dois metros de diâmetro e fabricadas em concreto reforçado, os equipamentos só podem ser manuseados com o auxílio de equipamentos pesados, o que naturalmente prolonga o tempo de execução.

A intervenção, localizada em uma via de intenso fluxo, exige a interdição de duas faixas da pista local.

Para garantir a segurança da população, a área conta com sinalização especial, e a orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho.



Dúvidas podem ser esclarecidas pelo contato do Plantão Social da obra, disponível pelo WhatsApp, no (81) 9.9256-4762.



