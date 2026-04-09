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Guabiraba Recife: ocupantes de motocicleta morrem atropelados em acidente envolvendo dois caminhões na BR-101 Acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (8), por volta das 20h

Um sinistro de trânsito envolvendo uma moto e dois caminhões deixou duas pessoas mortas na BR-101, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife.



O acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (8), por volta das 20h, no quilômetro 60,2 da rodovia.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que a motocicleta passava no corredor entre dois caminhões quando colidiu com um dos veículos.

"Na sequência, a moto tombou e um casal que estava na moto foi atropelado pelo outro caminhão", informou a PRF, destacando que o homem e a mulher que ocupavam o veículo morreram no local.

Acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (8) | Foto: PRF/Divulgação

Os motoristas dos caminhões realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para prestar informações.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.

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