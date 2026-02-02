A- A+

Prevenção Recife oferece 1.280 mamografias gratuitas durante o mês de fevereiro Ação percorre distritos da cidade, ofertando mamografias prioritariamente para mulheres de 50 a 74 anos

A Secretaria de Saúde do Recife vai oferecer, durante o mês de fevereiro, 1.280 vagas mamografias gratuitas no Mamógrafo Móvel. A ação será realizada em 16 pontos itinerantes, como unidades de saúde, comunicadades e parques, beneficiando mulheres e homens trans que moram na capital pernambucana que tenham entre 50 e 74 anos.

O exame ajuda a identificar o câncer antes dos sintomas, com o profissional de saúde tendo as condições de dar o encaminhamento necessário em tempo hábil. Mulheres e homens trans que estejam fora da faixa etária prioritária para o rastreamento do câncer de mama conforme as diretrizes nacionais podem realizar o exame mediante indicação clínica, de acordo com avaliação das equipes de saúde.

“A mamografia é um exame essencial para a detecção precoce do câncer de mama. Quando conseguimos aproximar esse cuidado, aumentamos as chances de diagnóstico oportuno e tratamento mais eficaz. Queremos que cada mulher aproveite essa última ação do ano e coloque sua saúde em primeiro lugar”, destaca a coordenadora da política de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula.

Para participar, basta se dirigir a um dos locais (veja a lista aqui) portando documento de identificação com foto e comprovante de residência. Não precisa de agendamento prévio. Serão 80 vagas por caminhão, sendo 40 pela manhã, das 8h às 12h, e 40 pela tarde, das 13h às 17h.

O resultado fica disponível em até 30 dias, onde a mamografia foi realizada ou na unidade de saúde mais próxima, caso o exame tenha sido feito em um posto volante.

